Le Comité des affaires étrangères de la Chambre des communes du Canada commence une mission en Asie

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 27 nov. 2017) - Le 26 novembre, le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes amorce une mission de 10 jours en Asie qui sera ponctuée de rencontres à Beijing, à Hong Kong, à Hanoï et à Jakarta. La délégation regroupera des députés des trois partis officiels.

Le but du voyage est d'acquérir des connaissances directes sur la situation économique et politique et la sécurité en Asie et de cerner des secteurs où le Canada peut renforcer ses relations dans la région. La mission fait également partie des efforts continus du Comité pour renforcer la diplomatie parlementaire canadienne à l'étranger.

À Beijing, en Chine, les membres du Comité rencontreront des représentants gouvernementaux, des députés du Congrès national du peuple et des organismes et des spécialistes locaux pour discuter des relations et du commerce entre le Canada et la Chine, de la paix et de la sécurité et des droits de la personne dans la région. Le Comité se rendra ensuite à Hong Kong pour y rencontrer des députés du Conseil législatif, ainsi que des spécialistes politiques, économiques et juridiques de premier plan. Il rencontrera également des membres du milieu des affaires de Hong Kong pour discuter des occasions d'affaires et d'investissement dans la région.

La troisième escale du Comité sera à Hanoï, au Vietnam, où il discutera avec des législateurs de l'Assemblée nationale, des groupes de gens d'affaires du Vietnam et des partenaires canadiens du développement international. Le voyage du Comité au Vietnam aura lieu seulement trois semaines après que le pays a été l'hôte du forum annuel de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), et cela constitue une bonne occasion d'explorer l'avenir des relations entre le Canada et le Vietnam.

La dernière destination du Comité est Jakarta, en Indonésie. La délégation y rencontrera des législateurs indonésiens et des représentants du gouvernement, ainsi que des spécialistes de la sécurité de la région de l'Asie du Sud-Est. Le Comité rencontrera également de hauts fonctionnaires de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) pour explorer le partenariat entre le Canada et cet organisme.

Citations :

« Cette mission vise à examiner et à renforcer les relations que le Canada entretient avec chacun de ces pays, étant donné que nous avons des intérêts communs dans divers domaines (commerce, sécurité et politique). Il me tarde de discuter avec des législateurs, des représentants du gouvernement et divers intervenants des mesures que le Canada peut prendre pour renforcer les relations bilatérales dans cette région du monde. » - L'hon. Robert Nault, président

« Le Canada est un pays riverain du Pacifique, et ses liens partout en Asie, du commerce à la sécurité, sont importants pour l'avenir. La visite contribuera à resserrer les liens entre le Canada et ses partenaires de la région de l'Asie. » - L'hon. Erin O'Toole, vice-président

« Ce voyage représente une occasion pour les membres du Comité des affaires étrangères de renforcer les échanges interpersonnels avec la Chine, Hong Kong, le Vietnam et l'Indonésie. J'espère que nous aurons de saines discussions sur nos nombreuses préoccupations communes, comme les droits de la personne, les changements climatiques et la protection de l'environnement, les droits des travailleurs, le commerce équitable, le désarmement et l'égalité des sexes. » - Hélène Laverdière, vice-présidente