Le Cultch reçoit des fonds pour acheter de l'équipement spécialisé

Le Vancouver East Cultural Centre, un centre d'arts multidisciplinaire appelé localement le « Cultch », recevra une somme de 239 263 dollars du Fonds du Canada pour les espaces culturels pour acquérir de l'équipement spécialisé. Cet investissement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Ces fonds serviront à acheter de nouvelles pièces d'équipement audio, vidéo et d'éclairage ainsi que de matériel connexe, et à les installer dans les différents lieux du Cultch. Ils serviront également à l'achat de logiciels de gestion de la billetterie, des lieux et des activités. Cet équipement spécialisé permettra au Cultch d'accroître la variété de ses représentations tout en améliorant sa capacité technique.

« Il est essentiel de soutenir les infrastructures culturelles pour favoriser la croissance et la vitalité de nos collectivités et du milieu artistique. Notre gouvernement est fier d'investir dans le Vancouver East Cultural Centre, de continuer à aider nos artistes et de contribuer à l'essor de la musique, de la danse et du théâtre canadiens. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le Vancouver East Cultural Centre est un carrefour culturel et artistique du Lower Mainland depuis plus de 40 ans. Je suis ravie que cet investissement permette au Cultch de continuer à divertir le public grâce à une programmation passionnante et novatrice pendant de nombreuses années à venir. »

- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Le Vancouver East Cultural Centre est extrêmement heureux de recevoir ce soutien du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Ce financement nous permet d'apporter des mises à niveau nécessaires à nos installations et à notre technologie afin de mieux servir les multiples communautés qui prennent part aux représentations dans les lieux du Cultch. Le public, les artistes et les autres utilisateurs profiteront tous du nouveau système de billetterie, et l'équipement de théâtre contribuera grandement à la capacité du Cultch de soutenir et de présenter les meilleures représentations locales, nationales et internationales et les meilleurs programmes communautaires. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir exercé un leadership et investi dans notre communauté par les arts, et nous encourageons tous les ordres de gouvernement à suivre cet exemple constructif. »

- Mme Heather Redfern, directrice générale, Vancouver East Cultural Centre

Le Cultch a ouvert ses portes en 1973 au Historic Theatre, sur la rue Venables, dans l'est de Vancouver. Il a connu une croissance importante au cours des dernières années et exploite aussi maintenant le VanCity Culture Lab, la Jim Green House et le York Theatre, récemment rénové.

Le Cultch offre une programmation de théâtre, de danse, de musique et d'arts visuels et présente des artistes qui viennent de divers endroits au Canada et dans le monde.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles de création artistique et de présentation ou d'exposition. Il vise aussi à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

