Le défilé Liberté de la ville souligne le 106e anniversaire des services correctionnels fédéraux à Prince Albert

Prince Albert a officiellement accordé aujourd'hui au Service correctionnel du Canada (SCC) la « Liberté de la ville », un rare privilège conféré aux membres estimés de la collectivité ou aux groupes ayant des liens historiques avec la région. Dans ce cas-ci, l'hommage témoigne de la reconnaissance de Prince Albert à l'endroit du SCC ainsi que de nos partenaires des services de sécurité publique et de gestion des urgences pour nos loyaux services de longue date au sein du milieu.

Dans l'esprit de la tradition, le directeur du Pénitencier de la Saskatchewan Shawn Bird et de nombreux membres du personnel du SCC ainsi que des services de sécurité publique et de gestion des urgences ont marché devant l'hôtel de ville de Prince Albert, où le directeur Bird a officiellement demandé la Liberté de la ville au maire de Prince Albert, M. Greg Dionne. À la suite d'une inspection formelle du personnel, M. Dionne nous a accordé la Liberté de la ville et a fait l'éloge du SCC et de nos partenaires locaux pour les services que nous fournissons dans la région de Prince Albert.

Le maire Dionne a également désigné le 1er juin de chaque année Journée de reconnaissance du Service correctionnel du Canada afin de souligner le 182e anniversaire des opérations correctionnelles du SCC, qui ont précédé la Confédération canadienne.

Au cours de son allocution, le directeur Bird a remercié la Ville de Prince Albert de son appui à l'égard du mandat du Service correctionnel du Canada en matière de sécurité publique et a remercié les résidents locaux de leur attachement et engagement à l'endroit du Service.

Le Pénitencier de la Saskatchewan a ouvert ses portes en 1911. L'établissement à sécurité minimale, moyenne et maximale peut héberger 835 délinquants masculins.





L'attribution de la Liberté de la ville est l'une des plus hautes marques d'estime qu'une municipalité peut conférer à un groupe ou à une personne. Il s'agit souvent d'un hommage réservé aux unités militaires qui leur accorde la liberté de défiler à l'intérieur de la localité.





Le Service correctionnel du Canada, appelé à l'époque le Service canadien des pénitenciers, a vu le jour le 1er juin 1835.





« Nous sommes infiniment fiers d'accepter l'honneur de recevoir la Liberté de la ville. Cet hommage témoigne de l'appui et de la confiance que nous accordent nos concitoyens pendant que nous œuvrons ensemble à aider les délinquants à se réinsérer en toute sécurité dans la société. Je remercie sincèrement la Ville, nos partenaires de la collectivité et les services d'application de la loi et d'urgence des efforts qu'ils déploient pour maintenir la sécurité publique et rendre possible ce magnifique défilé. »

- Shawn Bird, directeur, Pénitencier de la Saskatchewan, Service correctionnel du Canada

« Les relations entre la Ville de Prince Albert et le Service correctionnel du Canada remontent à plus d'un siècle. Nous avons bénéficié de la contribution de l'organisation à titre de partenaires de la collectivité et de celle des incroyables membres de la collectivité qui sont attirés dans notre centre comme employés du Pénitencier de la Saskatchewan. Pour reconnaître ce lien important et rendre hommage au travail réalisé par le personnel consciencieux du Service, nous invitons tous les citoyens à se joindre à nous au sein du défilé Liberté de la ville.

- M. Greg Dionne, maire de la ville de Prince Albert

