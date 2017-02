Le Discovery Centre d'Halifax rénové unit la communauté grâce aux sciences

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse se sont engagés à soutenir les infrastructures modernes et innovatrices dans le Canada atlantique. Grâce à un financement du gouvernement, les rénovations effectuées dans le plus grand centre des sciences de la région sont maintenant terminées, ce qui offre un lieu amusant et interactif où les Néo-Écossais et les visiteurs peuvent approfondir leurs connaissances en matière de sciences et de technologie.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Stephen McNeil, ainsi que le député de Halifax, Andy Fillmore, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, étaient réunis aujourd'hui pour célébrer l'ouverture du Centre.

Le projet consistait à rénover plus de 3716 mètres carrés des nouveaux locaux du Centre, situés dans le secteur du front de mer de Halifax, dans l'ancienne administration centrale de la Nova Scotia Power. Parmi les caractéristiques du nouveau centre, notons une superficie doublée pour les activités, des galeries à thématiques scientifiques, un atrium ouvert, un laboratoire pour l'innovation, ainsi qu'une galerie pour les expositions itinérantes. Le centre modernisé abrite également le seul ciné dôme immersif de la région, où les visiteurs peuvent vivre une simulation à 360 degrés de l'expérience qu'ils vivraient s'ils étaient dans l'espace, dans le corps humain, sous l'eau ou même s'ils étaient un animal courant dans la jungle.

Grâce à ses nombreuses caractéristiques, à son potentiel accru pour les programmes éducatifs et à son nouvel emplacement plus accessible, le Discovery Centre modernisé promet de devenir une attraction centrale pour les touristes et les familles de la capitale provinciale pour les années à venir.

Citations

« Je suis enchanté à l'idée de voir l'ouverture du Discovery Centre, qui sera une grande destination pour les étudiants à travers notre province. Je me réjouis également du fait que le nouveau Centre offrira des programmes aux communautés rurales afin que nous puissions tous faire l'expérience des merveilles de cette grande installation. »

L'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Tandis que nous célébrons fièrement le 150e anniversaire du Canada, je suis très heureux de voir à quel point les investissements en infrastructure du gouvernement du Canada permettent de bâtir un héritage pour les prochaines générations. En créant des lieux modernes et interactifs pour en apprendre davantage sur les sciences et la technologie, le Discovery Centre de Halifax aidera à stimuler l'innovation et la croissance culturelle, à augmenter le tourisme et à créer des possibilités économiques pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. »

Le député de Halifax, Andy Fillmore, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a alloué 3 millions de dollars à ce projet dans le cadre du volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada. La province de la Nouvelle-Écosse y a consacré 6 millions de dollars et la municipalité régionale de Halifax a fourni 2 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html.

Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html.

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada