Le Fonds de revenu Noranda annonce une distribution au comptant de 0,025 $ par part prioritaire pour le mois de janvier 2017

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Le Fonds de revenu Noranda (le « Fonds») (TSX:NIF.UN) a annoncé aujourd'hui que le conseil des fiduciaires de la Fiducie d'exploitation Noranda (le « conseil ») a approuvé une distribution de 0,025 $ par part prioritaire pour le mois de janvier 2017, payable le 27 février 2017 aux porteurs de parts prioritaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 janvier 2017.

Politique de distribution

Le 3 novembre 2016, le Fonds a annoncé que Glencore Canada Corporation (« Glencore Canada ») l'avait avisé par écrit qu'elle renouvellerait la convention d'approvisionnement et de traitement pour une durée de cinq ans jusqu'au 2 mai 2022. Conformément aux modalités de la convention d'approvisionnement et de traitement, en vertu du renouvellement de la convention qui entrera en vigueur le 3 mai 2017, Glencore Canada assurera, en qualité d'agent au nom du Fonds, l'achat du concentré de zinc dont le Fonds a besoin. Le Fonds prévoit que ces achats se feront selon les modalités du marché. Les conventions d'achat, y compris les modalités selon le marché, doivent être acceptées. La transition vers les modalités du marché représentera un important changement par rapport aux frais d'affinage fixes que le Fonds a connus depuis sa création. De ce fait, les résultats financiers du Fonds varieront considérablement, et ce, à compter du deuxième trimestre de 2017. Le versement des distributions au comptant du Fonds pourrait également être touché si, comme prévu, les parts ordinaires détenues par Glencore Canda sont échangées contre des parts prioritaires au 2 mai 2017, entraînant la cessation de la subordination des distributions au titre des parts prioritaires.

En l'absence de toute restriction, et si cela est jugé approprié, le Fonds a pour politique de verser aux porteurs de parts des distributions mensuelles. Le conseil continue également à évaluer sur une base mensuelle les flux de trésorerie futurs prévus du Fonds ainsi que les réserves qui pourraient être requises. Le conseil des fiduciaires du Fonds est soucieux de l'incidence défavorable prévue que la transition vers les modalités du marché aura sur les activités du Fonds, y compris sa capacité à soutenir sa politique de distribution. Rien ne garantit que les distributions mensuelles seront maintenues à l'avenir, et rien ne garantit non plus que, si elles sont maintenues, leur niveau ou leur fréquence ne fluctuera pas.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada Limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, veuillez consulter son site Web à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com.