Le Fonds de revenu Noranda et Glencore Canada ont conclu une entente aux fins de l'achat de concentré de zinc et de la vente de métal de zinc

Les distributions futures aux porteurs de parts sont suspendues

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 31 jan. 2017) - Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le «Fonds») a conclu une entente de principe selon laquelle Glencore Canada approvisionnera le Fonds pour la totalité de ses besoins en concentré de zinc et achètera tout le métal de zinc et tous les sous-produits du Fonds pour la période de douze mois se terminant le 30 avril 2018. L'entente est conclue dans le cours normal des activités du Fonds et a été approuvée unanimement par les fiduciaires indépendants de la Fiducie d'exploitation Noranda, après avoir consulté leur consultant du secteur.

La durée initiale de la convention d'approvisionnement et de traitement viendra à échéance le 2 mai 2017. Glencore Canada a renouvelé la convention d'approvisionnement et de traitement pour une période de cinq ans jusqu'au 2 mai 2022 (se reporter au communiqué de presse du 3 novembre 2016). Glencore Canada est le mandataire pour la vente de métal de zinc et de sous-produits pour le Fonds et, à compter du 3 mai 2017, elle devra prendre les dispositions nécessaires pour l'achat du concentré de zinc requis par le Fonds, selon les modalités du marché plutôt que selon les frais d'affinage fixes dont le Fonds a bénéficié depuis sa création.

Comme il a déjà été indiqué par le Fonds, il y a eu un important resserrement du marché du concentré de zinc en 2016. Ce resserrement se poursuit en 2017 en raison de plusieurs fermetures de mines importantes au cours des dernières années, et de la demande mondiale en concentré de zinc qui a entraîné une rupture d'approvisionnement. Les frais de traitement au comptant ont diminué, passant de 175 $ US par tonne métrique sèche en décembre 2015 à 40 $ US par tonne métrique sèche en décembre 2016. Des transactions en deçà de ces données ont été conclues en janvier 2017. De ce fait, les modalités du marché pour la période de douze mois ne sont pas aussi avantageuses pour le Fonds que les frais d'affinage fixes dont il bénéficiait depuis sa création. Pour illustrer l'impact financier, la direction a calculé le BAIIA ajusté1 que le Fonds aurait réalisé pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2016 selon l'entente conclue pour la période de douze mois se terminant en avril 2018 à l'aide des prix du marché actuels pour le zinc. Le BAIIA ajusté aurait été de 5 millions $ pour la période de neuf mois comparativement à un BAIIA ajusté réel de 46 millions $ présenté par le Fonds pour la période considérée. Cet exemple de calcul n'est pas nécessairement représentatif des résultats futurs, qui seront touchés par les prix futurs du zinc ainsi que par d'autres facteurs comme les niveaux de production, les taux de change, les primes et les prix des sous-produits.

Compte tenu des conditions du marché auxquelles le Fonds est confronté, il est nécessaire que toutes les liquidités disponibles, le cas échéant, soient utilisées pour augmenter les réserves. Le conseil des Fiduciaires a annoncé la suspension des distributions mensuelles futures aux porteurs de parts. La distribution de janvier déclarée précédemment sera versée le 27 février 2017. Rien ne garantit que les distributions mensuelles reprendront à l'avenir.

«Nous sommes heureux d'avoir conclu une entente qui nous assure l'approvisionnement en concentré de zinc et la vente de nos produits jusqu'en avril 2018, a affirmé Mme Eva Carissimi, présidente et chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada ltée, gestionnaire du Fonds. En raison de la conjoncture difficile à laquelle doivent faire face les affineries de zinc partout dans le monde, il est important que nous continuions de concentrer nos efforts sur la réduction des coûts, l'optimisation des opérations, tout en respectant nos engagements en matière de sécurité et d'environnement à l'affinerie de Valleyfield.»

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l'information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, les prix du métal de zinc sur le marché, les taux de change, la capacité du Fonds d'exercer ses activités à des niveaux normaux de production, les exigences relatives aux dépenses d'investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d'information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l'information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l'occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada Limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

1 Le BAIIA ajusté est utilisé par le Fonds comme une indication des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue selon les Normes internationales d'information financière et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul du BAIIA ajusté soit comparable aux méthodes utilisées par d'autres entités. Le BAIIA ajusté du Fonds est calculé en ajustant le résultat avant les charges financières et impôts sur le résultat pour tous les éléments sans effet de trésorerie comme l'amortissement, le profit ou la perte sur la vente d'actifs, les variations de la juste valeur des dérivés incorporés et le profit ou la perte sans effet de trésorerie sur les instruments financiers dérivés.