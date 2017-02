Le Fonds de revenu Noranda tiendra une conférence téléphonique de ses résultats du quatrième trimestre le 1er mars 2017

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 22 fév. 2017) - Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une conférence téléphonique des résultats du quatrième trimestre 2016 le mercredi, 1er mars 2017 à 10h00. Eva Carissimi, présidente et chef de la direction, et Michael Boone, chef de la direction financière, du gestionnaire du Fonds animeront cette conférence. Le Fonds prévoit annoncer ses résultats avant l'ouverture des marchés le même jour, le 1er mars 2017.

Conférence téléphonique des résultats du quatrième trimestre 2016:

Quand : Le mercredi, 1er mars 2017 à 10h00 (heure de l'est) Numéro à composer : 647-788-4919 ou Appels sans-frais en Amérique du Nord : 1-877-291-4570

Pour écouter la conférence et visionner la présentation à partir de notre site web : http://www.fondsderevenunoranda.com/investor/presentations.html ou cliquez sur le lien suivant : http://www.gowebcasting.com/8374

Enregistrement de la conférence :

Numéro à composer 416-621-4642 ou Appels gratuits en Amérique du Nord : 1-800-585-8367

Le code d'accès est le 75422233 et vous serez invité à fournir votre nom ainsi que celui de votre société.

L'enregistrement sera disponible jusqu'à minuit le 15 mars 2017.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto, sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada Limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

