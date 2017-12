Le Fonds indépendant de production se chargera des activités de financement de production du Fonds Cogeco de développement d'émissions ...

... et recevra les contributions financières annuelles de Cogeco Communications inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC et TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 4 déc. 2017) - Le Fonds Cogeco de développement d'émissions (FCDE), le Fonds indépendant de production (FIP) et Cogeco Communications inc. (« Cogeco ») annoncent aujourd'hui avoir conclu une entente visant à assurer la pérennité des activités de financement de productions télévisuelles canadiennes du FCDE. Cette nouvelle entente entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Depuis 1992, le FCDE et le FIP collaborent en partageant des ressources pour le traitement des demandes de financement et l'administration des activités de financement d'émissions du FCDE, ces dernières étant soutenues financièrement par les contributions annuelles des entreprises de distribution de radiodiffusion réglementées de Cogeco à des fonds indépendants de production ainsi que par les rendements de la dotation en capital initialement versée par Cogeco après la création du FCDE.

En raison de la baisse des revenus provenant des activités de distribution de radiodiffusion habituelles, les contributions annuelles de Cogeco ont été soumises à une pression grandissante au cours des dernières années. Étant donné cette tendance, les administrateurs du FCDE ont conclu, plus tôt cette année, qu'une nouvelle entente et une restructuration du FCDE étaient nécessaires.

La nouvelle entente entre le FCDE, le FIP et Cogeco prévoit le transfert de toutes les activités de financement d'émissions et de tous les engagements actuels du FCDE au FIP ainsi que la redirection de la totalité de la contribution annuelle de Cogeco pour les fonds indépendants de production au FIP, et ce, à partir du 1er janvier 2018. Ce transfert fera en sorte que les producteurs d'émissions de télévision canadiens seront en mesure de soumettre une demande de financement pour la production de séries dramatiques télévisuelles en 2018, et pour les prochaines années, grâce aux produits de la contribution financière annuelle de Cogeco Communications. Ces demandes seront soumises directement aux bureaux du FIP à Montréal et à Toronto et le FIP, son personnel ainsi que les membres du conseil d'administration en seront entièrement responsables et en assureront l'encadrement.

Au total, le FCDE a investi 55 M$ dans l'industrie télévisuelle canadienne pour la production et le développement de près de 1000 productions télévisuelles et longs métrages depuis 1992, en plus de parrainer des évènements importants dans l'industrie au fil des ans. Les projets financés étaient en français et en anglais et incluaient des productions des quatre coins du Canada.

À partir du 1er janvier 2018, la structure du FCDE sera allégée et, dorénavant, l'organisme se nommera simplement le Fonds Cogeco. Son mandat sera plus limité et visera à soutenir des évènements dans l'industrie canadienne de la télévision par l'entremise de commandites ou de bourses provenant des produits de ce qui reste de la dotation en capital. Le Fonds Cogeco demeurera une société canadienne à but non lucratif.

Également à partir du 1er janvier 2018, le FIP gèrera deux programmes distincts : le Programme de webséries offrira du financement pour la production de séries numériques scénarisées, tandis que le Programme Cogeco de production télévisuelle financera la production de séries et miniséries télévisuelles. La simplification des processus de décision et de financement s'appuiera sur l'expertise des membres du conseil d'administration du FIP et permettra de réduire les frais généraux.

Le FIP demeure un fonds indépendant de production certifié (FIPC) en vertu des règles et politiques établies par le CRTC et, à ce titre, recevra, chaque année, des contributions des EDR de Cogeco pour le programme de financement d'émissions de télévision qui se nommera le Programme Cogeco de production télévisuelle. De plus, le FIP continuera d'utiliser les intérêts annuels générés par sa dotation de 36 M$ pour son Programme de webséries. Les sommes récupérées des investissements dans chacun de ces programmes seront réinvesties dans des projets qui seront, quant à eux, financés par les programmes respectifs du FIP.

Des dates limites annuelles seront établies pour soumettre une demande dans le cadre de ces deux programmes. Pour 2018, la date limite pour soumettre une demande au Programme de webséries a été fixée au 1er mars, tandis que pour le Programme Cogeco de production télévisuelle, elle est fixée au 2 avril.

Le Fonds indépendant de production a investi 13 M$ dans la production de 114 webséries dramatiques au cours des sept dernières années, en plus de 47 M$ dans la production de séries dramatiques télévisuelles entre 1991 et 2010. Ce fonds détient le statut de fondation de bienfaisance et a été doté d'une dotation évaluée à 36 M$. Le conseil d'administration est chargé de prendre toutes les décisions de financement finales.

AU SUJET DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Communications inc., Cogeco fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband, dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Par l'intermédiaire de Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Média, Cogeco détient et exploite, à l'échelle du Québec, 13 stations de radio offrant une programmation variée et complémentaire destinée à un large éventail d'auditoires, ainsi que son agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).