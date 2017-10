Le Forum Des Industries Renouvelables 2017 Débute à Ottawa

Une nouvelle étude économique confirme que les mandats de carburant renouvelable mènent à une croissance économique

OTTAWA, ON--(Marketwired - 16 octobre 2017) - La voix en importance au Canada pour les producteurs de carburants renouvelable, Industries Renouvelables Canada (IRCanada), accueillent aujourd'hui les participants en provenance du Canada et des États-Unis à son événement annuel de politique et réseautage. Cet événement annuel, présentement à sa 14e année, débutera lundi, le 16 octobre à 17 h 30 par une Réception de bienvenue au Fairmont Chateau Laurier et se poursuivra mardi le 17 octobre avec une série de présentations dynamiques et de discussions de panels.

Le Forum des Industries Renouvelables 2017 rassemble des experts du gouvernement, de l'industrie et du milieu universitaire afin d'adresser les priorités du Canada en ce qui concerne l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. Le Forum cette année survient à un important virage de l'agenda de changement climatique du Canada, alors qu'Environnement et Changement climatique Canada élabore une Norme sur les carburants propres. De plus, la province de l'Ontario a annoncé l'élaboration d'une norme moderne sur le carburant renouvelable pour l'essence pendant que le Québec a annoncé son intention d'adopter des seuils minimaux de 5 % la part d'éthanol dans l'essence, et 2% la part de biodiesel dans le diesel.

L'agenda du Forum est complimenté par une nouvelle étude économique de la Doyletech Corporation. Le rapport, qui s'intitule " L'évaluation de l'impact économique d'un mandat de biocarburants améliorés en Ontario ", révèle que des bénéfices économiques significatifs seraient tirées d'une augmentation des exigences volumétriques pour les carburants renouvelables. Se basant sur l'étude de cas de l'Ontario, cette recherche a démontré qu'une augmentation des mandats de biocarburants de 5 % d'éthanol et 4 % de biodiesel, à 10 % d'éthanol et 5 % de biodiesel, rendrait un impact économique durable de près d'un milliard de dollars par année et mènerait à la création de plus de 400 emplois additionnels à temps plein.

" L'industrie nationale des biocarburants a toujours été à l'avant-plan des carburants à faible teneur en carbone et de la technologie ", a indiqué Jim Grey, président de IRCanada, lors de la prononciation de son mot de bienvenue. " Les développements actuels sur la Norme sur les carburants propres du gouvernement fédéral en plus des nombreuses provinces qui positionnent en tête de liste des priorités portant sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, démontrent que les opportunités d'étendre l'utilisation des biocarburants et d'augmenter la production n'auront jamais été aussi importants. En tant qu'industrie, nous sommes fiers que le Forum soit une occasion de rassembler des individus aux intérêts communs ainsi que les leaders autour d'un objectif commun, celui de bâtir un avenir durable pour les Canadiens. "

L'agenda complet du Forum des Industries Renouvelables 2017 peut être consulté au lien suivant : http://ricanada.org/events/renewable-industries-forum/

Le résumé de l'étude portant sur l'évaluation de l'impact économique de la Doyletech Corporation peut être consulté au lien suivant : http://ricanada.org/resource/doyletech-economic-impact-assessment-enhanced-biofuels-mandate-ontario/

À propos d'IRCanada

Fondé en 1984 sous le nom de l'Association canadienne des carburants renouvelables, IRCanada représente les leaders canadiens de la bioéconomie - des producteurs de biocarburants et de produits à valeur ajoutée qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des opportunités économiques pour les Canadiens. Les membres de IRCanada fournissent à la population des biocarburants renouvelables et propres, tels que l'éthanol et le biodiesel - des carburants qui aident à combattre les changements climatiques, la pollution et le smog. Ils fournissent également des produits à valeur ajoutée provenant de ressources renouvelables et innovent continuellement afin de toujours fournir plus d'avantages économiques et environnementaux.

www.ricanada.org