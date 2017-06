Le FPI PRO annonce le résultat du vote obtenu à l'assemblée annuelle des porteurs de parts de 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) -

DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS.

Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX CROISSANCE:PRV.UN) a le plaisir d'annoncer le résultat du vote obtenu à son assemblée annuelle des porteurs de parts qui a eu lieu hier à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Au total, les porteurs d'environ 20 % des parts comportant droit de vote émises et en circulation du FPI étaient présents à l'assemblée ou représentés par procuration, et chacun des huit fiduciaires du FPI a été réélu. Le mandat de l'auditeur externe du FPI a également été renouvelé à l'assemblée. Selon les procurations reçues avant l'assemblée, chaque fiduciaire a été réélu à une majorité substantielle comme suit :

Fiduciaire Résultats Pourcentage des voix en faveur Pourcentage d'abstention Peter Aghar Élu 99,78 0,22 James W. Beckerleg Élu 99,78 0,22 Vincent Chiara Élu 99,72 0,28 Martin Côté Élu 99,16 0,84 Shenoor Jadavji Élu 99,66 0,34 John Levitt Élu 99,80 0,20 Gérard A. Limoges Élu 99,63 0,37 Ronald E. Smith Élu 99,80 0,20

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille est composé de 40 immeubles de locaux commerciaux d'une superficie locative brute d'environ 2,1 millions de pieds carrés. Le portefeuille du FPI est diversifié sur les plans de la géographie et des types d'immeubles au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en Alberta.

