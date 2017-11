Le FPI PRO conclut l'acquisition de 8,65 millions de dollars précédemment annoncée visant un complexe commercial multifonctionnel de grande qualité situé à Montréal

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 nov. 2017) -

Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX CROISSANCE:PRV.UN) a annoncé qu'il avait conclu l'acquisition de 8,65 millions de dollars précédemment annoncée visant un complexe situé au 8150-8210, autoroute Transcanadienne (le « complexe ») à Montréal.

Le complexe, sis sur un terrain de 332 206 pieds carrés (« pi2 »), est formé de deux bâtiments d'une superficie locative brute totalisant 125 554 pi2 qui se partagent un parc de stationnement de 400 places d'une superficie de 205 512 pi2. Le complexe est facilement accessible, y compris par transport public, est très visible de l'autoroute Transcanadienne et est à proximité de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Le complexe, qui a été bâti en 1969 et rénové en 1994 et en 2015, est loué à 67,5 %. Le prix d'achat, qui correspond à environ 70 $ le pi2, reflète le taux d'occupation des immeubles.

« Le complexe de la Transcanadienne illustre clairement la stratégie du FPI PRO pour ce qui est d'acquérir des immeubles commerciaux de grande qualité sur un marché avéré qui présente à la fois de solides rendements et d'importantes possibilités d'aménagement », a déclaré James W. Beckerleg, président et chef de la direction.

Financement

L'acquisition de 8,65 millions de dollars est financée au moyen d'un prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de cinq ans et d'un capital de 5,6 millions de dollars portant intérêt à un taux de 3,33 %. Le financement a été monté avec une grande institution financière canadienne et comprend l'option d'un financement additionnel de 1,0 million de dollars, sous réserve de la croissance du taux d'occupation. La tranche capitaux propres de l'opération a été réglée au moyen des fonds en caisse.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com/fr) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été créé en mars 2013 pour devenir propriétaire d'un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada se trouvant principalement sur les marchés principaux et secondaires du Québec, du Canada atlantique et de l'Ontario, mais pouvant prendre de l'expansion sur des marchés choisis dans l'Ouest canadien. Le portefeuille est composé de 45 immeubles d'une superficie locative brute à vocation commerciale d'environ 2,5 millions de pieds carrés. Le portefeuille du FPI PRO est composé de divers types d'immeubles situés dans des régions diversifiées partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en Alberta.

