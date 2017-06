Le FPI PRO réalise un placement de titres de capitaux propres de 21,8 millions de dollars

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juin 2017) -

Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX CROISSANCE:PRV.UN) est heureux d'annoncer la clôture de son placement de parts de fiducie (les « parts ») auparavant annoncé (le « placement ») par voie de prise ferme. Aux termes du placement, le FPI a émis 9 687 100 parts au prix de 2,25 $ chacune pour un produit brut total de 21 795 975 $, dont 787 100 parts émises dans le cadre de l'exercice partiel de l'option de surallocation.

Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes, codirigé par Corporation Canaccord Genuity et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de livres, et Scotia Capitaux Inc. et constitué de Valeurs mobilières Haywood Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., d'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., de Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., de Raymond James Ltée et de Leede Jones Gable Inc.

Les parts ont été émises aux termes d'un prospectus simplifié daté du 7 juin 2017 qui a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de l'ensemble des provinces du Canada (le « prospectus »). Un exemplaire du prospectus est affiché sous le profil du FPI sur SEDAR, au www.sedar.com.

Le FPI compte utiliser le produit net tiré du placement pour financer en partie les acquisitions annoncées et futures ainsi que les projets d'agrandissement et de réaménagement d'immeubles existants et de nouveaux immeubles, rembourser certaines dettes et satisfaire aux besoins généraux de l'entreprise et en matière de fonds de roulement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du placement et de l'utilisation prévue du produit net tiré du placement par le FPI PRO, veuillez vous reporter au prospectus.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été créé en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada, principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux-ci.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur des énoncés concernant l'utilisation prévue du produit net tiré du placement par le FPI PRO et la capacité de ce dernier de mener à bien ses stratégies de croissance. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d'endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle et du prospectus du FPI PRO, qui sont affichés sur SEDAR, au www.sedar.com.

