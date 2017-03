Le gouvernement du Canada annonce plus de 2,5 millions de dollars pour des mises à niveau de l'infrastructure communautaire de Mississauga

MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwired - 3 mars 2017) - Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario)

Les enfants et les familles de Mississauga jouiront maintenant de terrains de jeux et d'installations plus sécuritaires et plus accessibles, pour aller jouer, se rencontrer, explorer la nature et se rassembler en tant que collectivité.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ministre responsable de FedDev Ontario et député de Mississauga-Malton, était au centre communautaire de South Common aujourd'hui pour annoncer que la Corporation of the City of Mississauga recevra jusqu'à 2,5 millions de dollars et que la Credit Valley Conservation Foundation recevra jusqu'à 39 492 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150).

Ces 29 projets font partie des quelque 350 projets du PIC 150 approuvés pour le Sud de l'Ontario dans le cadre du deuxième appel de demandes du programme. Veuillez consultez le document d'information pour plus de précisions.

Avec l'annonce d'un financement supplémentaire de 44,4 millions de dollars dans le budget fédéral de 2016, le montant total du PIC 150 pour le Sud de l'Ontario, qui sera administré par FedDev Ontario, peut s'élèver jusqu'à 88,8 millions de dollars. Plus de 730 projets ont été approuvés dans le cadre des deux appels de demandes.

Ces projets permettront de mettre à niveau des installations communautaires dont les Canadiens pourront profiter telles que des parcs, des sentiers et des centres culturels et communautaires. Ces projets contribueront aussi à laisser un héritage durable à l'occasion des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération en 2017.

Citations

« Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 permettra de préserver et d'améliorer notre infrastructure communautaire afin que tous les Canadiens et leur famille puissent passer de beaux moments de culture, de sport, de loisirs et de divertissement pour les années à venir. C'est avec fierté que je constate que ma collectivité de Mississauga bénéficie de ce programme. »

- L'honorable Navdeep Bains, député de Mississauga-Malton, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Au nom de la Ville de Mississauga et du Conseil, je veux remercier le gouvernement du Canada d'investir dans le futur prometteur de notre municipalité. Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 aide les villes à reconstruire et améliorer les terrains de jeux locaux, les sentiers et les services publics. Ces investissements accroissent la qualité de vie des familles, des personnes âgées et de tous les résidents. Le financement offre aussi une occasion pour qu'à Mississauga soient achevés des projets d'importance historique, qui reconnaissent le patrimoine canadien, durant l'occasion célébrée de Canada 150. »

- Son honneur Bonnie Crombie, mairesse de la ville de Mississauga

« Le financement du PIC 150 permet à la Credit Valley Conservation d'améliorer de manière importante l'expérience des visiteurs dans nos secteurs sauvegardés. Ces secteurs fournissent aux Canadients des possibilités de se réunir pour explorer, apprendre, jouir et apprécier l'environnement naturel incroyable du Canada. »

- Jeff Payne, directeur des services d'entreprise, Credit Valley Conservation Foundation

« L'engagement de notre gouvernement à l'effet d'améliorer les parcs et les terrains de jeux dans ma circonscription rassemblera les familles et notre collectivité durant le 150e anniversaire de notre nation et au-delà»

- Sven Spengemann, député de Mississauga-Lakeshore

« Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 fait en sorte que les résidents ici à Mississauga-Streetsville, Meadowvale et Lisgar aient accès à des espaces communautaires améliorés. Je suis heureux d'annoncer que cela a contribué au prolongement du sentier au marais Osprey. »

- Gagan Sikand, député de Mississauga-Streetsville

« Avec le Fonds d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150), les résidents de Mississauga-Est-Cooksville verront une amélioration importante à nos espaces communautaires aux parcs Allison, Brentwood, Burnhamdale, Syed Jallaluddin et Cherry Hill. À travers ces investissements dans nos collectivités, nous démontrons notre engagement à créer et appuyer la croissance durable, les possibilités économiques et la prospérité au Canada. »

- Peter Fonseca, député de Mississauga-Est-Cooksville

« Avec le programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, notre Ville de Mississauga sera en mesure d'entreprendre une revitalisation bien nécessaire de nos beaux sentiers et centres communautaires. Ces espaces publics non seulement fournissent des espaces de rencontre pour les gens de notre ville mais elles jouent aussi un rôle dans son développement économique. Je suis fière en particulier des projets survenant dans ma circonscription de Mississauga-Erin Mills tels que la revitalisation du centre communautaire South Common. »

- Iqra Khalid, députée de Mississauga-Erin Mills

« Je suis fier de voir le gouvernement fédéral entrant à partenariat avec ma ville afin d'améliorer notre communauté locale à l'avantage des résidents de Mississauga »

- Omar Alghabra, député de Mississauga-Centre

Faits en bref

Le financement pour la Corporation of the City of Mississauga appuiera des projets qui permettront de rendre les terrains de jeux plus accessibles au moyen de l'installation de balançoires appropriées et d'un aménagement facilitant l'accès des fauteuils roulants aux structures de jeu. Des sentiers seront réparés et améliorés et le bureau de service à la clientèle du centre communautaire de South Common sera modernisé afin qu'il comprenne des caractéristiques de sécurité et d'accessibilité.

La Credit Valley Conservation Foundation remplacera 150 mètres de la passerelle pour piétons de la zone de conservation du marais Rattray, ce qui améliorera, pour les visiteurs, l'expérience de la promenade du secteur riverain du lac Ontario.

Dans le cadre du deuxième appel de demandes du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, FedDev Ontario a reçu plus de 1 000 demandes.

Les projets approuvés lors du deuxième appel de demandes du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 dans le Sud de l'Ontario seront annoncés dans les collectivités locales au cours des prochaines semaines.

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 est un programme national de 300 millions de dollars administré par des organismes de développement régional de partout au pays.

Les projets ont été sélectionnés selon les critères d'admissibilité et les exigences de sélection précisées dans les lignes directrices du programme. Ceux-ci incluent : l'état de préparation des projets, l'envergure des projets, le financement mis à profit en provenance d'autres sources et la capacité des projets à soutenir une économie axée sur une croissance propre.

Document d'information

Mises à niveau du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 à Mississauga

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017, le Programme national d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) verse 300 millions de dollars sur deux ans pour contribuer à la rénovation, à l'agrandissement et à l'amélioration de l'infrastructure communautaire et culturelle existante.

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 est exécuté par des organismes de développement régional partout au Canada. Grâce au financement supplémentaire de 44,4 millions de dollars annoncé dans le budget fédéral de 2016, le montant total du PIC 150 pour le Sud de l'Ontario, qui est administré par FedDev Ontario, s'élève à 88,8 millions de dollars.

De nombreux types d'infrastructures communautaires profiteront du PIC 150, dont des centres communautaires, des centres culturels, des musées, des parcs, des installations récréatives, des sentiers, des bibliothèques et des installations touristiques, qui contribueront à stimuler la croissance économique et à favoriser la prospérité. Le PIC 150 fait également des investissements importants dans des projets qui assurent un avenir meilleur aux peuples autochtones et favorisent une économie axée sur une croissance propre.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ministre responsable de FedDev Ontario et député de Mississauga-Malton, a annoncé le financement des projets suivants à Mississauga :