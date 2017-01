Le gouvernement du Canada annonce quatre nominations au sein du portefeuille du Patrimoine canadien

Nominations à la Commission des champs de bataille nationaux et à la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui les nominations de Mme Michèle Gagné et de M. André L. Potvin, respectivement à titre de secrétaire à temps plein et de commissaire à temps partiel de la Commission des champs de bataille nationaux. Ces nominations de trois ans sont entrées en vigueur les 28 décembre 2016 et 21 décembre 2016 respectivement.

La ministre a également annoncé la nomination de Mme Sharilyn J. Ingram au poste de présidente de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels pour un mandat de trois ans à compter du 21 décembre 2016. Le mandat de M. Glen A. Bloom à titre de commissaire à temps partiel de la Commission d'examen a par ailleurs été renouvelé pour trois ans à compter du 7 février 2017.

« Je suis ravie d'annoncer la nomination de personnes hautement qualifiées pour guider la vision stratégique et veiller à l'administration générale des organismes de mon portefeuille. La vaste expérience et l'expertise unique qu'elles apporteront seront précieuses dans la réalisation de leur mandat. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à rendre le processus de nomination plus transparent, fondé sur le mérite, à l'image de la diversité canadienne et respectant le principe de la parité hommes-femmes. »

− L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

- En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de parité hommes-femmes et s'appuie sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle se traduit par la recommandation de candidats hautement qualifiés qui reflètent réellement la diversité canadienne.

- La nouvelle approche requiert qu'un processus de sélection soit lancé pour les postes à temps plein et à temps partiel. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne ».

- La Commission des champs de bataille nationaux est responsable de l'acquisition, de l'administration, de la gouvernance et de la mise en valeur du parc des Champs-de-Bataille, lequel comprend les plaines d'Abraham et le parc des Braves. La Commission permet aux Canadiens de profiter du premier parc historique national en milieu urbain au Canada, l'un des parcs les plus prestigieux au monde.

- La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels est un organisme indépendant qui prend des décisions quasi judiciaires et en fait rapport au Parlement par l'entremise de la ministre du Patrimoine canadien. Fondée en 1977 sur la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Commission détermine si les biens culturels sont d'un intérêt exceptionnel et d'une importance nationale en vue de protéger et de préserver le patrimoine artistique, historique et scientifique du Canada.

