Le gouvernement du Canada annonce une contribution de 2,75 millions de dollars pour le commerce de l'art innovateur de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO)

Le secteur technologique canadien trouve un second souffle aujourd'hui grâce à un investissement de 2,75 millions de dollars du gouvernement du Canada qui contribuera à approfondir le développement et la commercialisation d'une technologie innovatrice de reproduction d'œuvres d'art. Cette contribution a été annoncée par l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Cet investissement aidera Arius Technology à poursuivre le développement de sa plateforme de numérisation de peintures en trois dimensions, appelée Arius3D, qui utilise un scanner au laser et un système robotique permettant de reproduire simultanément la couleur et le relief des peintures. Cela permettra aux musées, aux historiens de l'art et aux artistes de reproduire et de créer des peintures jusqu'au dernier coup de pinceau.

Cette contribution aide les entreprises innovatrices de l'Ouest qui conçoivent des technologies de pointe, créent des emplois et stimulent l'économie.

Le soutien d'Arius3D est l'un des nombreux projets fructueux annoncés dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO). Le programme offre 100 millions de dollars sous forme de contributions remboursables aux petites et moyennes entreprises de l'Ouest canadien. Les entreprises admissibles peuvent demander une aide financière pour financer les activités qui font passer plus rapidement leurs idées au stade de la pénétration du marché.



« Les entreprises canadiennes comme Arius Technology Inc. travaillent d'arrache-pied pour commercialiser leurs services innovateurs. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce projet qui permettra de concevoir et de commercialiser une nouvelle technologie au profit de l'industrie des arts créatifs. Ce sont des organisations comme Arius qui favorisent la croissance économique et qui créent des emplois de grande qualité au Canada. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Cet investissement remboursable du gouvernement du Canada permettra à Arius Technology d'être le chef de file de la transformation de l'industrie de plusieurs milliards de dollars des beaux-arts de son passé en deux dimensions à son futur en trois dimensions, changeant la façon dont les gens de partout dans le monde apprécient l'art. »

- Paul Lindahl, président-directeur général, Arius Technology Inc.

