Le gouvernement du Canada appuie financièrement cinq PME hautement innovantes

Promoteur Contribution - Investissement - Description du projet

Atelier d'usinage Mégatech A.Q. inc.

Contribution remboursable de 350 000 $ sur un investissement total de 4 450 000 $

Mégatech est une PME fortement innovante spécialisée dans l'usinage de petites pièces très précises et de grande complexité, à petits volumes et à forte valeur ajoutée destinées principalement aux entreprises de haute technologie. L'entreprise est intégrée dans la chaîne de valeur de plusieurs donneurs d'ordres de calibre international des secteurs de l'optique-photonique, de l'aérospatiale, du militaire, de la bionique et du médical. Le projet vise l'acquisition d'équipement d'usinage à commandes numériques de haute précision, l'agrandissement des installations et les frais associés à l'intégration d'outils d'aide à la planification et à la gestion des activités de l'entreprise. L'aide de DEC servira à acquérir l'équipement, ce qui lui permettra d'optimiser sa productivité. Le projet devrait créer 20 emplois.

Telops inc.

Contribution remboursable de 300 000 $ sur un investissement total de 755 000 $

Telops est une PME de classe mondiale, fortement innovante, qui conçoit, fabrique et commercialise des caméras infrarouges et d'imagerie hyperspectrale de haute performance pour les secteurs de l'environnement, de la défense et de la recherche universitaire. L'aide financière de DEC lui permettra de fabriquer des caméras de démonstration qui seront mises à l'essai chez des clients potentiels. Telops réalisera également un ensemble d'activités de commercialisation pour rejoindre sa clientèle des marchés américain, européen et asiatique. Le projet devrait créer 2 emplois.

SiliCycle inc. Contribution remboursable de 200 000 $ sur un investissement total de 460 000 $

SiliCycle fabrique plusieurs gammes de produits à base de silice pour la chromatographie, la purification et la séparation de composés chimiques. Ses principaux clients sont des entreprises pharmaceutiques, cliniques, biotechnologiques, ainsi que des laboratoires universitaires et des centres de recherche en chimie. L'aide de DEC permettra à l'entreprise fortement innovante d'acquérir et d'implanter un logiciel de gestion informatisée qui améliorera sa productivité et permettra une gestion efficiente de ses filiales au Québec et à l'étranger. Le projet devrait créer 10 emplois.

Poka inc.

Contribution remboursable de 120 000 $ sur un investissement total de 500 000 $

Poka est une jeune PME qui développe et commercialise une multiplateforme de communication et de collaboration tant pour les petites que pour les grandes entreprises manufacturières. L'application prend la forme d'un réseau social industriel destiné à recueillir l'ensemble des données et procédures des entreprises et de les communiquer en temps réel aux employés, principalement à l'aide de photos ou de vidéos. L'aide de DEC permet à cette entreprise en démarrage de commercialiser, au Canada et aux États-Unis, sa plateforme de communication collaborative. Le projet devrait créer 2 emplois.