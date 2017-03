Le gouvernement du Canada appuie l'agrandissement d'un musée d'histoire vivante à Edmonton

EDMONTON, ALBERTA--(Marketwired - 3 mars 2017) - Infrastructure Canada

Les expositions historiques mettent en valeur le passé du Canada, dressent un portrait des expériences vécues par ses citoyens et des lieux importants du pays, et invitent les visiteurs à mieux comprendre le monde qui les entoure. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures, y compris le financement accordé aux projets culturels, jouent un rôle essentiel pour appuyer les collectivités dynamiques, tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Brian Mason, ministre de l'Infrastructure; Don Iveson, maire d'Edmonton; Lyndon Decore, président de la Fondation du Fort Edmonton; Bill Demchuk, directeur exécutif de la Fort Edmonton Management Company; le chef Billy Morin, chef de la Nation crie d'Enoch; et Audrey Poitras, présidente de la Nation des Métis de l'Alberta, se sont réunis dans le territoire visé par le traité n° 6 et la terre ancestrale des peuples métis pour annoncer un financement fédéral visant l'agrandissement d'un musée d'histoire vivante, Fort Edmonton Park.

Le projet visera trois parties importantes du Parc. On agrandira l'Expérience des peuples autochtones, en ajoutant notamment une nouvelle installation pour mettre en valeur le patrimoine culturel des Premières Nations et de la Nation des Métis. Les travaux comprendront aussi l'aménagement de camps, de sentiers, de salles de cours et d'un amphithéâtre extérieur. La section Johnny J Jones Midway de 1920 comprendra plusieurs nouvelles attractions, notamment des montagnes russes, un labyrinthe et un théâtre de variétés. Enfin, le nouveau secteur d'accueil des visiteurs permettra d'offrir des services améliorés et de nouvelles boutiques. Les travaux de construction devraient commencer au cours de l'automne 2017 et prendre fin d'ici 2020.

Citations

« Les institutions culturelles telles que cet incroyable musée d'histoire vivante permettent de rassembler les gens, de susciter la curiosité et de créer les liens entre les gens de la collectivité. Ce financement appuiera le Parc du Fort Edmonton en soulignant le patrimoine diversifié et la créativité de la Ville et du Canada, notamment en mettant en valeur les expériences des peuples des Premières Nations et de la Nation des Métis. Les investissements tels que celui-ci permettront d'édifier le Canada du 21e siècle et favoriseront le développement économique, afin d'appuyer la croissance et la prospérité de la classe moyenne. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'histoire d'Edmonton et du Nord de l'Alberta est fascinante et incroyable. L'agrandissement du Parc du Fort Edmonton permettra de mettre en valeur l'histoire des familles de l'Alberta et des visiteurs venus du monde entier. Le gouvernement de l'Alberta est fier de ce projet qui honorera notre passé et qui permettra de divertir et d'instruire les générations à venir. »

L'honorable Brian Mason, ministre de l'Infrastructure

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son engagement financier, qui nous permettra de concrétiser un projet qui mettra en valeur le passé, le présent et l'avenir d'Edmonton, ainsi que nos efforts visant la réconciliation. Ce financement nous permettra de créer des emplois, d'améliorer les expériences culturelles pour les visiteurs et de développer le tourisme dans notre province. »

Don Iveson, maire d'Edmonton

« La préservation de notre histoire profite à tous, en nous permettant de comprendre d'où nous venons, les épreuves que nous avons endurées, les défis que nous avons relevés, les victoires que nous avons célébrées et même les défaites que nous avons subies. Ce sont ces histoires importantes qui nous unissent à titre de collectivité. Avec le soutien généreux du gouvernement fédéral, de la province et de la Ville, nous sommes ravis d'enrichir l'expérience des visiteurs du Parc du Fort Edmonton, et de continuer de célébrer notre passé commun. »

Bill Demchuk, directeur exécutif de la Fort Edmonton Management Company

Faits en bref

Le gouvernement du Canada versera jusqu'à 47 794 500 $ pour l'agrandissement du Fort Edmonton Park. De ce montant, 500 000 $ ont déjà été annoncés dans le cadre du Fonds Canada 150, et le reste des fonds seront versés aux termes des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales.

Le gouvernement de l'Alberta a versé 33,5 millions de dollars, dans le cadre de son plan d'immobilisations de 2016, pour les éléments du projet qui sont décrits ci-dessus, ainsi que pour des travaux d'agrandissement de l'hôtel Selkirk.

La Ville d'Edmonton versera des fonds de 72 559 000 $ pour les travaux d'agrandissement.

La Fondation du Fort Edmonton s'est engagée à recueillir 10 000 000 $ pour le projet, dont le coût total est estimé à 165 353 500 $.

Le gouvernement du Canada versera un financement de plus de 180 milliards de dollars pour les infrastructures sur 12 ans, pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et du Nord au Canada.

