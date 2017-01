Le gouvernement du Canada appuie l'innovation dans le secteur agricole de la Colombie-Britannique

DELTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

La ministre des Sports et des Personnes handicapées Carla Qualtrough, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une contribution de 1,1 million de dollars à l'entreprise Mazza Innovation pour l'expansion de son installation d'extraction de composés végétaux à Delta (Colombie-Britannique).

Cet investissement permettra à Mazza d'aménager une nouvelle technologie de séchage et d'agrandir son laboratoire. Le projet d'expansion aidera Mazza à répondre à la demande mondiale croissante de phytonutriments, des substances qui donnent aux plantes leurs couleurs vives et qui entrent dans la composition des aliments fonctionnels, des suppléments nutritionnels et des produits de beauté.

La contribution vient s'ajouter à l'aide fédérale de 300 000 $ que l'entreprise a déjà reçue pour mettre au point une nouvelle méthode d'extraction de phytonutriments au moyen du solvant le plus naturel qui soit, l'eau.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'aider Mazza Innovation à développer et à commercialiser sa nouvelle technologie d'extraction de composés végétaux. Il s'agit d'un exemple éloquent de partenariat entre le gouvernement et des agroentreprises pour promouvoir les innovations qui ajoutent de la valeur aux produits agricoles, créent de bons emplois locaux et contribuent à la prospérité économique du secteur agricole et de notre collectivité de Delta. »

- Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« L'entreprise Mazza Innovation est heureuse de recevoir l'aide du gouvernement du Canada pour accélérer le développement commercial de sa technologie canadienne écologique d'extraction botanique. Cet investissement nous aidera à répondre à la demande des entreprises mondiales de fabrication de produits de soins personnels, de suppléments nutritionnels et de produits alimentaires.»

- Benjamin Lightburn, président, Mazza Innovation Ltd.

Les faits en bref

L'entreprise Mazza Innovation établie à Delta (C.-B.) se spécialise dans l'extraction de composés végétaux au moyen de technologies propres.

Cette contribution remboursable provient de l'enveloppe du programme Agri-innovation de Cultivons l'avenir 2, une initiative quinquennale de 698 millions de dollars.

L'investissement fédéral antérieur de 300 000 $ a été fait dans le cadre du volet Recherche et développement du même programme en 2013.

Liens additionnels

Cultivons l'avenir 2 (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Programme Agri-innovation (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Mazza Innovation

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne