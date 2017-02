Le gouvernement du Canada appuie une entreprise de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire du Programme d'innovation Construire au Canada

Services publics et Approvisionnement Canada

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, le gouvernement du Canada investit dans des innovations canadiennes afin de créer une croissance économique durable pour les communautés dans l'ensemble du Canada.

Aujourd'hui, alors qu'elle s'adressait aux participants du Forum de l'innovation 2017, l'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada investissait dans un système de communication infonuagique conçu en Colombie-Britannique.

Lightship Works Inc. (lien en anglais uniquement), de Kamloops (Colombie-Britannique), a décroché un contrat de 590 000 $ pour sa plateforme de gestion de lieux de travail Lightship. Cette plateforme novatrice permet aux organisations de réagir de manière efficace, en temps réel, lors d'une situation d'urgence, procurant ainsi un milieu de travail plus sécuritaire. La plateforme permet également aux organisations de communiquer avec les travailleurs, d'assurer un suivi des véhicules et du matériel et de surveiller les tâches.

Services publics et Approvisionnement Canada ainsi que le ministère de l'Environnement et de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique mettent à l'essai cette innovation. La plateforme de gestion de lieux de travail Lightship aidera ces organisations à échanger de l'information en cas d'urgence, comme lors d'incendies de forêt.

Cet investissement a été réalisé dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les innovateurs canadiens à faire leur première vente et à confier l'essai de leurs innovations au gouvernement du Canada. Ce programme est l'un des nombreux moyens employés par le gouvernement du Canada pour appuyer l'innovation et les petites et moyennes entreprises partout au pays.

Les innovateurs canadiens peuvent présenter leur proposition par l'intermédiaire du site Web du Programme.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Investir dans l'innovation est un moteur principal de la création d'emplois et de la prospérité. En associant des produits novateurs comme le système Lightship aux besoins du gouvernement, le Programme d'innovation Construire au Canada aide les entreprises canadiennes à faire passer leurs produits de l'étape de la mise à l'essai à celle de la mise en marché. »

L'honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le soutien que nous apporte le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Programme d'innovation Construire au Canada nous permet de déployer Lightship en collaboration avec de multiples organismes en Colombie-Britannique. Le projet contribuera à préciser les pratiques d'échange d'information afin d'assurer la sécurité et la résilience des collectivités à l'échelle de la Colombie-Britannique. »

Jaethan Reichel, Président-directeur général, Lightship Works Inc.

« Nous sommes enchantés de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pour offrir une tribune qui fournit des ressources aux intervenants des secteurs de la technologie, de la recherche et du développement et, de façon plus générale, qui inspire les travailleurs du savoir. »

Maire Jonathan Coté, Ville de New Westminster

Les faits en bref

Lightship Works Inc. a été fondée en 2015 à Kamloops (Colombie-Britannique). L'entreprise possède de l'expérience en construction, en consultation, en développement et en conception.

La plateforme de gestion de lieux de travail Lightship permet à la fois d'exécuter des tâches de gestion courantes et d'intervenir en cas d'urgence, ce qui accroît, par le fait même, l'efficacité de ces deux fonctions. Les employés peuvent communiquer, gérer des tâches et émettre des alertes sur leur appareil personnel branché à un réseau cellulaire, Wi-Fi ou satellite, ou même sous terre.

Le Programme d'innovation Construire au Canada a récemment simplifié le processus de demande et amélioré le processus d'évaluation.

Plus de 200 contrats ont été attribués dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les entreprises canadiennes à vendre leurs produits sur les marchés national et international.

Plus de 80 millions de dollars ont été attribués en contrats depuis les débuts du Programme d'innovation Construire au Canada en 2010.

