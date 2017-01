Le gouvernement du Canada appuie une entreprise de l'Ontario par l'intermédiaire du Programme d'innovation Construire au Canada

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Services publics et Approvisionnement Canada

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, le gouvernement du Canada investit dans des innovations canadiennes afin de créer une croissance économique durable pour les communautés dans l'ensemble du Canada.

Leona Alleslev, secrétaire parlementaire de l'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit dans une antenne de pointe pour un système amélioré de suivi des stocks en temps réel.

LEDS Inc., de Thornhill (Ontario), a décroché un contrat de 201 250 $ pour ses antennes compactes éconergétiques pour identification par radiofréquence et communication de LEDS. Ces antennes sont utilisées pour effectuer le suivi des stocks et des biens dans les secteurs du détail, de l'industrie et du gouvernement, de même que dans le cadre d'opérations militaires et humanitaires. Elles sont plus petites, plus faciles à installer et utilisent moins d'énergie que les antennes traditionnelles.

Le Lunenfeld-Tanenbaum Reseach Institute, qui fait partie du système de santé du Sinaï, met cette innovation à l'essai pour le compte de Services publics et Approvisionnement Canada en remplaçant l'inventaire manuel de diverses fournitures de laboratoire par un système de suivi mains libres.

Cet investissement a été réalisé dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les innovateurs canadiens à faire leur première vente et à confier l'essai de leurs innovations au gouvernement du Canada. Ce programme est l'un des nombreux moyens employés par le gouvernement du Canada pour appuyer l'innovation et les petites et moyennes entreprises partout au pays.

Les innovateurs canadiens peuvent présenter leur proposition par l'intermédiaire du site Web du Programme.

« L'entreprise LEDS Inc. a mis au point des antennes de pointe qui aideront le secteur des soins de santé et d'autres secteurs à mieux gérer leurs stocks. Notre gouvernement s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. En associant des produits novateurs comme les antennes de LEDS aux besoins du gouvernement, le Programme d'innovation Construire au Canada aide les entreprises canadiennes à faire passer leurs produits du laboratoire au marché. »

L'honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Cette innovation peut améliorer la manière dont les entreprises et les organisations gèrent leurs stocks et leurs biens. Grâce à cette vente initiale, l'entreprise a maintenant atteint une étape clé du lancement de son produit sur d'autres marchés. »

Leona Alleslev, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill

« Nous sommes reconnaissants du soutien que LEDS Inc. a reçu dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada pour mettre à l'essai notre innovation dans un environnement de travail au Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, qui fait partie du système de santé du Sinaï. Cela nous aide à démontrer la capacité de nos antennes qui permettent d'effectuer un suivi des stocks en temps réel, de réduire les coûts et d'accroître l'efficience de l'ensemble des opérations. »

Monsieur Eugene Rozumovich, Ph. D., Directeur du développement des affaires, LEDS Inc.

LEDS Inc. est une petite entreprise de recherche et développement qui conçoit des antennes d'identification par radiofréquence de pointe qui visent à améliorer le suivi des stocks en remplaçant les codes à barres et les lecteurs optiques à main traditionnels.

Le Programme d'innovation Construire au Canada a récemment simplifié le processus de demande et amélioré le processus d'évaluation.

Plus de 200 contrats ont été attribués dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les entreprises canadiennes à vendre leurs produits sur les marchés national et international.

Plus de 78 millions de dollars ont été attribués en contrats depuis les débuts du Programme d'innovation Construire au Canada en 2010.

