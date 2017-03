Le gouvernement du Canada appuie une entreprise familiale de l'Ontario par l'intermédiaire du Programme d'innovation Construire au Canada

NEW HAMBURGH, ONTARIO--(Marketwired - 3 mars 2017) - Services publics et Approvisionnement Canada

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, le gouvernement du Canada investit dans des innovations canadiennes afin de créer une croissance économique durable pour les communautés dans l'ensemble du Canada.

Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud―Hespeler, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit dans un véhicule amphibie électrique permettant d'appuyer des missions de secours aux sinistrés et des opérations de sauvetage. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Ontario Drive & Gear Ltée (lien en anglais uniquement), de New Hamburg (Ontario), a décroché un contrat de 1 M$ pour son véhicule terrestre sans pilote Argo Atlas J8. Ce véhicule novateur est plus efficace et a une plus grande capacité de chargement que d'autres véhicules de ce type sur le marché. Il peut parcourir des terrains difficiles dans des conditions météorologiques extrêmes, tout en étant contrôlé à distance. Le véhicule protège la vie des soldats sur le terrain en les transportant hors de situations dangereuses et est utilisé pour surveiller des zones risquées sans compromettre la sécurité des soldats.

Cette innovation est mise à l'essai par Recherche et développement pour la défense Canada, un organisme de la Défense nationale, au Centre de recherche de Suffield.

Cet investissement a été réalisé dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les innovateurs canadiens à faire leur première vente et à confier l'essai de leurs innovations au gouvernement du Canada. Ce programme est l'un des nombreux moyens employés par le gouvernement du Canada pour appuyer l'innovation et les petites et moyennes entreprises partout au pays.

Les innovateurs canadiens peuvent présenter leur proposition par l'intermédiaire du site Web du Programme.

Citations

« Ontario Drive & Gear Ltée a conçu un véhicule électrique à la fine pointe qui aidera à protéger la vie des soldats canadiens. Notre gouvernement s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. En associant des innovations comme le véhicule J8 aux besoins du gouvernement, le Programme d'innovation Construire au Canada aide les entreprises canadiennes à faire passer leurs produits du laboratoire au marché. »

- L'honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Notre pays est fait d'entreprises comme Ontario Drive & Gear Ltée qui aident le Canada à devenir un chef de file dans la conception de technologies novatrices, comme le véhicule Argo. Grâce au Programme d'innovation Construire au Canada, le gouvernement du Canada aide les entreprises à faire passer leurs produits et services novateurs du laboratoire aux marchés national et international. »

- Marwan Tabbara, Députée de Kitchener-Sud-Hespeler

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'appui offert à la division ARGO Extreme Terrain Robotics dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada. Nous sommes tout particulièrement heureux d'avoir cette possibilité de travailler avec les forces militaires canadiennes à explorer des moyens novateurs de protéger nos soldats. Nos véhicules robotiques sont conçus pour affronter de manière sécuritaire des situations dangereuses, et avec l'aide du Programme, un plus grand nombre de personnes pourront être protégées. »

- Peter Vissher, Dirigeant principal de la technologie, vice-président de l'ingénierie, Argo Vehicle, Space, and Robotics, Ontario Drive & Gear Ltée

Les faits en bref

Fondée en 1962, Ontario Drive & Gear Ltée mène ses opérations dans trois installations, marquant son empreinte manufacturière sur un total de 150 000 pieds carrés à New Hamburg (Ontario).

Le véhicule terrestre sans pilote Argo Atlas J8 est un véhicule amphibie électrique doté d'un centre de gravité bas et offrant un rendement supérieur hors route.

Le véhicule peut être utilisé dans des environnements dangereux ainsi que dans le cadre de missions de secours aux sinistrés et d'opérations de sauvetage.

Le Programme d'innovation Construire au Canada a récemment simplifié le processus de demande et amélioré le processus d'évaluation.

Plus de 200 contrats ont été attribués dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les entreprises canadiennes à vendre leurs produits sur les marchés national et international.

Plus de 80 millions de dollars ont été attribués en contrats depuis les débuts du Programme d'innovation Construire au Canada en 2010.

Liens connexes

Programme d'innovation Construire au Canada

