Le gouvernement du Canada et l'Association canadienne des agents financiers concluent une entente préliminaire

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 21 déc. 2016) - Le gouvernement du Canada demeure résolu à négocier de façon équitable et raisonnable avec les agents négociateurs pour parvenir à des ententes qui sont avantageuses pour les employés et justes pour les Canadiens.

Le gouvernement et l'Association canadienne des agents financiers (ACAF) ont conclu une entente préliminaire. Si l'entente est ratifiée, elle s'appliquera à environ 4 000 employés fédéraux faisant partie de l'unité de négociation du groupe Gestion financière (FI). Les employés du groupe FI s'occupent principalement de la mise en œuvre et de la gestion de politiques, de programmes et de services internes de la fonction publique à caractère financier.

Grâce à cette entente préliminaire qui a été conclue tout récemment avec l'ACAF, le gouvernement du Canada est maintenant parvenu à des ententes préliminaires avec des agents négociateurs représentant plus de la moitié des employés de la fonction publique dont le Conseil du Trésor est l'employeur.

L'entente préliminaire de l'unité du groupe FI comprend des augmentations économiques conformes à ce qui a été négocié avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'Alliance de la Fonction publique du Canada et l'Association canadienne des employés professionnels. Elle comprend également un cadre qui permettra de faire progresser la modernisation du système de congés de maladie du gouvernement.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à négocier de bonne foi avec les syndicats du secteur public et à rétablir une culture de respect envers la fonction publique canadienne. Nous sommes heureux d'avoir récemment conclu une entente préliminaire avec l'Association canadienne des agents financiers. Nous avons fait des progrès appréciables au cours des négociations récentes, mais il reste encore du travail important à accomplir dans l'année à venir afin de conclure des ententes avec les groupes restants. Nous demeurons résolus à conclure des ententes de façon juste et respectueuse, ce qui nous permettra de continuer à nous concentrer sur la mise en œuvre de notre programme visant à créer de bons emplois et de la croissance pour la classe moyenne. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

Suivez-nous sur Twitter : @SCT_Canada