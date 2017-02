Le gouvernement du Canada investit plus de 250 millions de dollars dans la cale sèche d'Esquimalt

Soutien à l'industrie de réparation des navires, assainissement de l'environnement, création d'emplois

ESQUIMALT, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Services publics et Approvisionnement Canada

Le gouvernement du Canada investit dans l'industrie de la réparation des navires et contribue à la prospérité économique dans la région du Grand Victoria.

L'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui l'achèvement des principaux projets et les investissements à venir visant à moderniser la cale sèche d'Esquimalt, le plus grand chantier de construction et de réparation de navires océaniques sur la côte Ouest nord-américaine.

Jointe par des représentants de la cale sèche d'Esquimalt, la ministre Foote a présenté les résultats de projets totalisant plus de 150 millions de dollars, y compris l'achèvement du projet d'assainissement des plans d'eau, qui a vu le retrait de près de 100 ans de contamination, le remplacement des câbles à haute et à basse tension à la sous-station sud et de l'alimentation en électricité du quai de débarquement nord.

En outre, la ministre Foote a annoncé des investissements de plus de 100 millions de dollars en projets de modernisation au cours des trois prochaines années afin de remplacer et de moderniser le système de distribution électrique, de remettre en état les pompes d'assèchement et de reconstituer la jetée sud. Ces projets viseront à restaurer l'espace d'accostage qui avait été perdu lors des rénovations permettant ainsi de retrouver une plus grande capacité opérationelle de la cale sèche d'Esquimalt.

Plusieurs projets ont été, ou sont, en cours d'appel d'offres dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Cette initiative vise à accroître les possibilités pour les entreprises autochtones du gouvernement fédéral.

Les faits en bref

Depuis 1927, la cale sèche d'Esquimalt est utilisée pour la réparation et l'entretien de navires militaires et civils.

Trois des quatre étapes du projet d'assainissement des plans d'eau ont été réalisées par des entreprises autochtones par l'intermédiaire de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, pour un total de 33,7 millions de dollars.

On estime que la cale sèche d'Esquimalt soutient plus de 1 300 emplois directs, principalement dans le district régional de la capitale et que 90 % de ces emplois sont à temps plein.

Au cours des quatre dernières années, les projets de modernisation à la cale sèche d'Esquimalt ont créé environ 75 emplois.

Pour l'économie de la Colombie-Britannique, on estime le total brut des produits et les répercussions sur le produit intérieur brut de la cale sèche d'Esquimalt à 432,2 $ millions de dollars et 200,3 $ millions de dollars, respectivement.

Les matériaux retirés au cours du projet d'assainissement des plans d'eau (environ 180 000 mètres cubes) auraient pu remplir jusqu'à 70 piscines olympiques. Pour protéger le site à l'avenir, la cale sèche d'Esquimalt a mis en place de strictes mesures de protection environnementale, y compris une surveillance des sédiments de fonds marins et de l'habitat des poissons.

Citations

« Ces investissements dans la cale sèche d'Esquimalt témoignent de l'engagement du gouvernement à l'égard du Secteur maritime, de la côte Ouest du Canada et de l'environnement. Nous contribuons à créer des emplois destinés à la classe moyenne, à soutenir la croissance économique et les Premières Nations et à assurer la protection de l'environnement pour les générations futures. »

L'Honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Liens connexes

Page Web au sujet de la cale sèche d'Esquimalt

Document d'information sur la cale sèche d'Esquimalt

Cale sèche d'Esquimalt : renseignements détaillés sur le projet

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook