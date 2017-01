Le gouvernement du Canada investit plus de 2,73 millions de dollars dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire de Calgary

Les fonds du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) aident les collectivités à améliorer leurs installations locales, améliorant du même coup le mieux-être collectif dans la société

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Treize installations récréatives et culturelles de Calgary seront modernisées grâce à l'investissement de 2 738 214 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du PIC 150. Les améliorations apportées grâce à l'aide financière contribueront à la modernisation des installations et au soutien de l'esprit communautaire de Calgary.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans les infrastructures communautaires, le gouvernement du Canada investira dans des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante, portant principalement sur les installations récréatives, les projets qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et les projets qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones.

« Le gouvernement du Canada veut renforcer la position des collectivités dans le cadre de ses célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 répond à l'importante demande d'amélioration de l'infrastructure communautaire dans l'Ouest canadien. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le PIC 150 contribuera à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens en permettant l'expansion de nos précieux endroits publics, dont les centres récréatifs communautaires, les parcs, les centres de conditionnement physique et autres. C'est à ces endroits que nous célébrons notre patrimoine canadien. »

- Darshan Kang, député de Calgary Skyview

« Nous sommes heureux de voir le gouvernement du Canada faire d'importants investissements de capitaux dans des projets communautaires réalisés à Calgary. Les projets financés dans le cadre du PIC 150 apporteront d'importants avantages à nos citoyens, ce qui constitue une excellente façon de célébrer le 150e anniversaire de notre pays. »

- Naheed Nenshi, maire de Calgary

