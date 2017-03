Le gouvernement du Canada investit plus de 430 000 $ dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire de Mill Woods

Les fonds du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) aident les collectivités à améliorer leurs installations locales, améliorant du même coup le mieux-être collectif dans la société.

Quatre projets réalisés à Mill Woods bénéficieront d'un investissement conjoint de 433 900 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 du gouvernement du Canada.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion d'une visite de la bibliothèque publique d'Edmonton dans le centre-ville de Mill Woods.

Les améliorations dans le cadre de ce projet consistent à rénover le terrain de jeux du parc Bisset, à aménager un terrain de basket-ball au parc John Paul I, à construire une terrasse à la Ridgewood Community League, et à améliorer les installations récréatives à l'Église copte orthodoxe St. Mary d'Edmonton.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans les infrastructures communautaires, le gouvernement du Canada investira dans des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante, portant principalement sur les installations récréatives, les projets qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et les projets qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones.

Citations

« En investissant dans les terrains de jeux, les parcs et les installations récréatives, le gouvernement du Canada offre aux familles des occasions de passer d'agréables moments ensemble tout en faisant de l'activité physique. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods

« Notre terrain de jeux idéal voit enfin le jour. Avec la contribution du programme de Canada 150, notre collectivité sera en mesure de terminer l'infrastructure dont elle a besoin pour que les gens de tous âges et de toutes capacités puissent se rassembler, jouer sur de l'équipement sécuritaire, et créer des relations et des souvenirs enrichissants qui dureront toute une vie. »

Robin Robinson, concepteur principal du terrain de jeux pour la Bisset Parent Association

« Le renouveau constitue l'essence même du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. Grâce à la participation financière du gouvernement du Canada, tant les élèves de notre école que les membres de notre collectivité pourront profiter d'un bien considérable pour les décennies à venir. »

Andrew Campbell, président du John Paul I School Advisory Council

« L'Église copte orthodoxe St. Mary d'Edmonton tient à remercier le gouvernement du Canada de son généreux soutien dans le cadre de ce projet. Ce dernier améliorera grandement les installations récréatives de notre église et, de ce fait, aidera la collectivité tout entière. Nous demandons à notre Seigneur Jésus Christ de bénir le gouvernement du Canada, l'honorable ministre Amarjeet Sohi, l'honorable ministre Navdeep Bains, la collectivité de Mill Woods ainsi que l'ensemble des participants au projet. »

Pierre Farage, chargé de projet pour l'Église copte orthodoxe St. Mary d'Edmonton

« La contribution accordée dans la cadre du programme de Canada 150 a permis à la Ridgewood Community League de terminer les travaux d'agrandissement de la terrasse vers sa structure actuelle. Avec cet ajout, la ligue dispose d'un espace amélioré où le public peut se rencontrer et admirer la magnifique ceinture de verdure dans le ravin Millcreek. Il s'agit d'un élément qui réunit la collectivité, tant en hiver qu'en été. »

Canute Cupid, président de la Ridgewood Community League

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire de Mill Woods

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de notre pays.

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Le PIC 150 appuie des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante. La priorité a été accordée aux projets qui visent la remise à neuf d'installations récréatives, qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et qui ont une incidence positive sur les communautés et les peuples autochtones.

Un investissement conjoint de 433 900 $ destiné à quatre projets récréatifs et culturels à Mill Woods à Edmonton a été annoncé aujourd'hui dans le cadre du PIC 150 du gouvernement du Canada.

Organisme Description du projet Aide financière du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 Bisset Parent Association et Ville d'Edmonton Moderniser le terrain de jeux du parc Bisset Park à Edmonton 238 450 $ John Paul I, School Advisory Council Assn., ECSD & ECSD No.7 Remplacer le terrain de basket-ball et l'aménagement paysager du parc John Paul I à Edmonton 76 248 $ Ridgewood Community League Construire une terrasse à la Ridgewood Community League d'Edmonton 43 132 $ Église copte orthodoxe St. Mary d'Edmonton Améliorer les installations récréatives à l'Église copte orthodoxe St. Mary d'Edmonton 76 070 $

