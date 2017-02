Le gouvernement du Canada investit plus de 72 000 $ dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire d'Oliver

Les fonds du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) aident les collectivités à améliorer leurs installations locales, améliorant du même coup le mieux-être collectif dans la société.

OLIVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 1 fév. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Le centre communautaire d'Oliver a fait l'objet de rénovations bien nécessaires grâce à un investissement de 72 178 $ du gouvernement du Canada dans le cadre de PIC 150.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à cette aide financière, la Oliver Parks and Recreation Society a amélioré le centre. Il a notamment actualisé et agrandi la salle de musculation, modernisé les systèmes de CVC afin d'accroître l'efficacité énergétique, et amélioré l'accessibilité aux lieux.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans les infrastructures communautaires, le gouvernement du Canada investira dans des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante, portant principalement sur les installations récréatives, les projets qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et les projets qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones.

Citations

« Les installations comme ce centre constituent des éléments importants de collectivités comme Oliver. Je suis fier du fait que cette aide financière permettra au centre de continuer d'offrir à la collectivité des possibilités sur les plans récréatif et social, tant aujourd'hui que dans le futur. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« En investissant dans l'infrastructure récréative, le gouvernement du Canada s'engage à créer des espaces communautaires où nos résidents peuvent établir des rapports sociaux et bouger. Ces rénovations ont contribué à revitaliser la seule salle de musculation communautaire du secteur, et elles laisseront un héritage durable en favorisant des habitudes saines et une meilleure qualité de vie. »

- Natalie Alexander, gestionnaire, Parcs et Loisirs, Oliver Parks and Recreation Society

