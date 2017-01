Le gouvernement du Canada investit plus d'un million de dollars dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire de Slave Lake, Fort Vermilion et Barrhead

Les fonds du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) aident les collectivités à améliorer leurs installations locales, améliorant du même coup le mieux-être collectif dans la société.

SLAVE LAKE, ALBERTA--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Les collectivités de Slave Lake, Fort Vermilion et Barrhead recevront l'aide financière dont elles avaient grandement besoin pour améliorer leur précieuse infrastructure locale dans le cadre d'un investissement conjoint de plus d'un million de dollars du PIC 150 du gouvernement du Canada. Les améliorations effectuées avec l'aide des fonds rendront les installations communautaires et récréatives plus durables et permettront à la population d'en profiter pour de nombreuses années à venir.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans les infrastructures communautaires, le gouvernement du Canada investira dans des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante, portant principalement sur les installations récréatives, les projets qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et les projets qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones.

Citations

« La participation à des activités culturelles et récréatives dans nos collectivités nous rassemble et contribue à améliorer notre santé et notre bien-être. Les installations rénovées grâce aux fonds du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 répondent à la demande importante d'amélioration de l'infrastructure communautaire, et elles nous offrent une occasion de célébrer les gens et les collectivités de ce merveilleux pays. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

« L'annonce de financement d'aujourd'hui dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 fera état des améliorations apportées au centre récréatif à usages multiples de Slave Lake que les résidents de la région de Slave Lake utilisent sur une base quotidienne. Le centre récréatif à usages multiples offre à cette collectivité des activités et des programmes récréatifs importants, et cette aide financière contribuera à offrir une installation récréative dont les résidents de Slave Lake pourront être fiers. »

- Tyler Warman, maire de Slave Lake

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire de Slave Lake, Fort Vermilion et Barrhead

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de notre pays.

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Le PIC 150 appuie des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante. La priorité a été accordée aux projets qui visent la remise à neuf d'installations récréatives, qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et qui ont une incidence positive sur les communautés et les peuples autochtones.

Un investissement de 1 005 731 dollars qui sera versé par le gouvernement du Canada dans le cadre du PIC 150 a été annoncé aujourd'hui. Ces fonds appuieront trois projets récréatifs et culturels dans le Centre-Nord de l'Alberta.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Fort Vermilion Recreation Board Remplacer la fabrique de glace de l'aréna Fort Vermilion (Alberta) 480 000 $ Municipalité de Barrhead Améliorer le rendement énergétique de l'aréna de Barrhead Barrhead (Alberta) 78 000 $ Municipalité de Slave Lake Rénover le centre récréatif polyvalent Slave Lake (Alberta) 447 731 $

