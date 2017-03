Le gouvernement du Canada lance une nouvelle initiative conjointe visant à aider les Canadiens à avoir un accès en ligne aux renseignements sur leurs prestations

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 7 mars 2017) - Le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir aux Canadiens des services électroniques qui leur permettent d'accéder à leurs renseignements et d'effectuer des opérations en ligne rapidement et facilement. L'Agence du revenu du Canada (ARC) et le ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social unissent leurs efforts pour mieux répondre aux besoins des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ont annoncé un nouveau service en ligne sécurisé. Celui-ci lie les portails sécurisés des deux organisations, Mon dossier et Mon dossier Service Canada.

Les options libre-service de Mon dossier et de Mon dossier Service Canada permettent aux Canadiens de gérer leurs affaires fiscales en ligne en tout temps. Grâce à Mon dossier, les particuliers peuvent consulter ou modifier leur déclaration, faire un suivi de leur remboursement, vérifier leurs versements de prestations et de crédits et plus encore. Quant à Mon dossier Service Canada, il permet notamment aux Canadiens d'accéder à leurs renseignements d'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse et de les mettre à jour. Le jumelage de ces deux portails offrira aux Canadiens inscrits à l'un ou l'autre un accès sécurisé en une seule connexion. Ils pourront ainsi tenir à jour leurs renseignements personnels de façon pratique, accessible et sécurisée.

L'ARC sert les Canadiens en mettant l'accent sur le service à la clientèle. Avec le lancement de Préremplir ma déclaration, des applications mobiles MonARC et MesPrestations ARC, ainsi que du nouvel avis de cotisation amélioré qui est plus facile à comprendre, les Canadiens ont davantage de ressources pour les aider à remplir facilement leur déclaration de revenus et à obtenir plus rapidement leur remboursement.

Les familles peuvent utiliser les comptes liés pour voir leurs renseignements concernant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Cette année, à la suite de l'instauration de l'ACE, quelque 300 000 enfants de moins vivront dans la pauvreté.





Avec la période des impôts qui s'est amorcée le 20 février, on rappelle aux Canadiens l'importance de remplir leur déclaration de revenus afin de s'assurer de recevoir les prestations et crédits auxquels ils ont droit. Les déclarations doivent être transmises à l'ARC au plus tard le 30 avril 2017.

« Notre gouvernement s'est engagé à offrir aux Canadiens un service de qualité et à veiller à ce qu'ils reçoivent les prestations et crédits conçus pour les aider. J'ai le plaisir d'annoncer ce partenariat, avec mon collègue, le ministre Duclos. Nous croyons que le jumelage de ces services offre aux Canadiens un accès facile et sécurisé aux renseignements nécessaires pour gérer leurs prestations en ligne. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Ce nouveau service vise à mieux répondre aux besoins des Canadiens. Les deux portails leur donneront un accès sécurisé à leurs renseignements, notamment sur les prestations auxquelles ils sont admissibles, ainsi que leurs familles. C'est ce type de services qui montre à quel point le gouvernement du Canada facilite la gestion en ligne des prestations comme l'Allocation canadienne pour enfants, la Sécurité de la vieillesse ou l'assurance-emploi. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

