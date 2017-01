Le gouvernement du Canada modernise l'approvisionnement

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Services publics et Approvisionnement Canada

Le gouvernement du Canada désire trouver des approches novatrices et modernes à l'approvisionnement afin de générer des avantages économiques et sociaux significatifs.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a publié une demande de propositions (DDP) pour un fournisseur de services de gestion du gaz qui assurera la gestion de la livraison de gaz naturel à quatre ministères fédéraux de partout au pays. Le fournisseur sélectionné aidera le gouvernement du Canada à obtenir les meilleurs tarifs possibles et à normaliser et à regrouper la facturation de toutes les régions pour gagner en exactitude, tout en assurant le suivi de la consommation de gaz naturel du gouvernement fédéral et en diminuant cette dernière afin d'accroître la prévisibilité des coûts.

SPAC, le ministère de la Défense nationale, Service correctionnel Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada achèteront du gaz naturel par l'entremise de cette initiative. Le contrat de dix ans devrait être attribué à l'été 2017.

Faits en bref

Les ministères fédéraux participants auront accès à des données fiables en temps opportun sur leur utilisation du gaz naturel afin d'être à l'affût de tout gain d'efficience.





La disponibilité des données de qualité sur l'utilisation du gaz naturel au sein du gouvernement fédéral et l'accès à celles-ci permettront de développer une base de données nationale sur la consommation de gaz naturel et de produire des rapports sur les émissions.





Le coût estimatif de l'utilisation de gaz naturel pour les ministères participants, y compris la livraison et l'administration, s'élève à près de 600 millions de dollars.





Services publics et Approvisionnement Canada, le ministère de la Défense nationale, Service correctionnel Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada sont les plus grands consommateurs de gaz naturel de tous les ministères fédéraux.





Citations

« Notre gouvernement s'engage à assurer le meilleur rapport qualité-prix de l'approvisionnement pour le contribuable canadien. Regrouper les achats de gaz naturel pour les ministères fédéraux est un exemple de la façon dont nous modernisons les pratiques en matière d'approvisionnement. Nous appuyons ainsi une croissance économique durable, nous réalisons des économies et nous réduisons le fardeau administratif. »

L'honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

