Le gouvernement du Canada soutient la croissance du secteur automobile au Québec

L'aide financière de près de 2,5 millions de dollars apportée à cinq entreprises québécoises devrait entrainer la création de 149 emplois

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 jan. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada reconnaît que le secteur de l'automobile est en constante évolution et que, pour s'y tailler une place, les entreprises doivent innover en mettant au point de nouveaux procédés, de nouveaux produits et de nouvelles technologies. La conception et l'adoption de technologies de pointe forgent l'industrie de demain et proposent de nouvelles compétences que devront adopter les travailleurs de l'industrie automobile. Ces deux éléments - les technologies de pointe et une main d'œuvre hautement qualifiée - permettront à l'industrie automobile canadienne de demeurer compétitive dans le contexte mondial.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC a annoncé un soutien financier de 2 476 500 $ à cinq entreprises québécoises du secteur de l'automobile.

Les sommes sont allouées par DEC à Polyrix inc., Verbom inc., Conception Génik inc., Fibrotek Matériaux Avancés inc. et Auto Dip. L'aide financière servira à accroître la productivité et la capacité de production des entreprises, par l'acquisition d'équipement ou par la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation de nouveaux produits.

Deuxième en importance au Canada, l'industrie automobile québécoise est composée de manufacturiers de pièces automobiles, de véhicules récréatifs, de véhicules lourds, d'autobus et d'automobiles de spécialité. En 2015, l'industrie québécoise employait 7 400 travailleurs, générait des ventes de 4 milliards de dollars et exportait pour plus de 3,1 milliards de dollars de véhicules motorisés et de produits dérivés, dont 32 % des pièces de véhicules motorisés. De plus le Québec a développé une expertise en électrification et en transport électrique et léger. Il est actuellement un leader en Intelligence Artificielle (IA) et en optique-photonique, deux domaines qui appuient le développement des véhicules autonomes et connectés.

« L'appui du gouvernement du Canada à ces cinq entreprises est le reflet de notre engagement à stimuler la croissance économique pour créer un pays prospère pour tous. Ces investissements se traduiront, à court et moyen termes, en emplois de qualité, en meilleures occasions et en un niveau de vie accru pour tous les Canadiens. Ils permettront à notre industrie de demeurer compétitive et de nous assurer que les emplois manufacturiers occupés par la classe moyenne restent au Canada. »

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Fiche d'information

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a profité de sa présence au North American International Auto Show pour annoncer que cinq entreprises québécoises du secteur de l'automobile se partageront des contributions financières totalisant 2 476 500 $. L'aide financière, consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ), servira à accroître la productivité et la capacité de production des entreprises bénéficiaires par l'acquisition d'équipement ou par la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation.

Promoteur Contribution - Investissement - Description du projet Polyrix inc.

http://www.polyrix.com/ Contribution remboursable de 146 500 $ sur un investissement total de 293 000 $



Polyrix est spécialisée en numérisation et vision par ordinateur. L'entreprise de Québec a récemment mis au point un scanneur 360° 3D utilisé pour l'inspection et le contrôle de la qualité de pièces manufacturées : le PolyScan. Combinant rapidité d'inspection, fiabilité et simplicité d'utilisation, l'outil permet d'intercepter les pièces non conformes ou défectueuses avant que celles-ci ne soient utilisées, ultimement, dans un produit final (automobile, ordinateur, robot, équipements médicaux, etc.).



L'aide financière de DEC permettra de soutenir la croissance de Polyrix par la réalisation d'activités de commercialisation de scanneurs 3D auprès de l'industrie automobile nord-américaine.



Le projet devrait créer 4 emplois. Verbom inc.

http://www.verbom.com/ Contribution remboursable de 1 200 000 $ sur un investissement total de 7 710 156 $



Verbom se spécialise dans la conception et la fabrication d'outillage pour la mise en forme du métal, et plus récemment, dans la production de pièces de métal. L'entreprise, qui emploie 225 personnes, a développé une nouvelle technologie de mise en forme d'aluminium à chaud unique au monde, le HSBF (High Speed Blow Forming).



L'aide financière de DEC permettra à Verbom d'augmenter la capacité de production de ses usines de Valcourt et de Sherbrooke.



Le projet devrait créer 25 emplois. Conception Génik inc.

http://www.genikinc.com/ Contribution remboursable de 600 000 $ sur un investissement total de 1 200 000 $



Conception Génik inc. est un équipementier pour l'industrie de l'automobile depuis près de 25 ans. L'entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipement d'assemblage automatisé.



L'aide financière de DEC vise à augmenter la capacité de production de l'entreprise par l'acquisition d'équipement et l'agrandissement de son usine de St-Jérôme.



Le projet devrait créer 30 emplois. Fibrotek Matériaux Avancés inc.

http://www.fibrotek.com/ Contribution remboursable de 430 000 $sur un investissement total de 978 000 $



Située à Clermont, Fibrotek se spécialise dans la fabrication de pièces en matériaux composites et de gabarits d'assemblage en aluminium. Elle offre également, des services d'usinage de précision, de prototypage, d'ingénierie et de design. Intégrée dans une chaîne de valeur, l'entreprise compte parmi ses clients de nombreux fabricants d'équipement d'origine et leurs sous-traitants directs principalement des secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale.



L'aide financière de DEC permettra à Fibrotek de soutenir sa croissance en comptant sur les services d'un expert-conseil et en acquérant un nouveau centre d'usinage.



À terme, le projet devrait créer 89 emplois. Auto Dip

http://www.autodip.com/ Contribution remboursable de 100 000 $ sur un investissement total de 250 000 $



Auto Dip est une petite entreprise de Québec spécialisée dans le développement de produits de recouvrement automobile à base de vinyle qui protège la peinture des automobiles contre les abrasions, le sel, les égratignures, etc.



L'aide financière de DEC permettra à Auto Dip de réaliser un ensemble d'activités de commercialisation pour rejoindre leur clientèle des marchés américain, mexicain et australien.



Le projet devrait créer 1 emploi.

En résumé