Le gouvernement du Canada soutient l'agrandissement du Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans les infrastructures par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels

DRUMHELLER, ALBERTA--(Marketwired - 14 jan. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Calgary-Centre, a annoncé aujourd'hui un investissement dans l'infrastructure culturelle en accordant un appui de 3 595 000 dollars au Royal Tyrrell Museum. Le ministre Hehr a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. C'est la première fois que le musée reçoit du gouvernement du Canada des fonds pour l'infrastructure.

Grâce à cette somme, le Royal Tyrrell Museum pourra agrandir ses installations, créant ainsi un espace de 1 300 mètres carrés. La nouvelle galerie comprendra des espaces consacrés à des activités pratiques favorisant les découvertes, des salles multifonctions pour les réunions et les groupes scolaires ainsi que des zones de sensibilisation supplémentaires.

« Le Royal Tyrrell Museum est reconnu au pays et dans le monde comme un chef de file du milieu muséal en raison de son importante collection, de l'étendue de ses recherches et de ses activités de sensibilisation du public. Je suis très heureuse que cet investissement permette au musée d'étendre la portée de ses activités et de sensibiliser un public encore plus vaste. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« À titre de principale institution vouée à la paléontologie au Canada, le Royal Tyrrell Museum est devenu un arrêt important dans les badlands canadiennes. Cet agrandissement permettra au musée de poursuivre sa tradition d'excellence en matière de programmation et de sensibilisation des visiteurs. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Calgary-Centre

« Dès que les visiteurs franchissent le portail d'entrée du Royal Tyrrell Museum, ils entreprennent un voyage mémorable. L'agrandissement, devenu possible grâce au partenariat financier de nos gouvernements fédéral et provincial et aux efforts déployés par le personnel du musée, permettra au musée de continuer à faire découvrir la riche histoire paléontologique de l'Alberta et constituera un legs durable dont pourront profiter les Albertains et les visiteurs de partout dans le monde. »

- L'honorable Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme de l'Alberta

« Nos visiteurs, par l'entremise de la recherche, des expositions, de l'éducation et des activités pratiques, vivent au Royal Tyrrell Museum une expérience sans égale. Nous sommes impatients de continuer à enrichir cette expérience une fois l'agrandissement réalisé et de proposer à nos visiteurs des activités originales qui les attireront ici, année après année. »

- M. Andrew Neuman, directeur général, Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

Au total, 9,3 millions de dollars sont investis dans l'agrandissement du Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, dont 5 705 000 dollars du gouvernement de l'Alberta et 3 595 000 dollars du gouvernement du Canada. Les travaux de construction, comprenant l'ajout de salles de classe et de laboratoires éducatifs ainsi que l'agrandissement d'espaces d'apprentissage à distance, devraient être achevés en 2019.

Inauguré en 1985, le Royal Tyrrell Museum est le seul musée au Canada consacré exclusivement à la science de la paléontologie. Il est nommé en l'honneur de Joseph Burr Tyrrell, géologue de la Commission géologique du Canada qui a découvert, le 12 août 1884, le crâne d'un albertosaurus sacrophagus datant de 72 millions d'années.

Le musée compte 13 galeries publiques et propose des activités destinées au grand public et aux écoles, des programmes d'apprentissage à distance et des camps scientifiques.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions physiques de création artistique et de présentation ou d'exposition. Il vise aussi à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

L'aide financière du gouvernement de l'Alberta versée par l'entremise du Capital Plan vise à poursuivre les investissements dans des infrastructures modernes et efficaces de manière à stimuler l'économie et à maintenir des emplois. En tout et sur cinq ans, on prévoit, dans le Capital Plan de l'Alberta, investir 34,8 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure.

