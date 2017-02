Le gouvernement du Canada soutient le projet du comité des loisirs de Saint-Jacques-de-Leeds

Chalet rénové et nouvelles bandes de patinoire pour le plus grand plaisir des grands et des petits

SAINT-JACQUES-DE-LEEDS, QUÉBEC--(Marketwired - 4 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui du comité des loisirs de Saint-Jacques-de-Leeds, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, annonce que le comité des loisirs de Saint-Jacques-de-Leeds se voit accorder une aide financière de 26 600 $ pour des travaux de rénovation et de modernisation du chalet des loisirs et le remplacement des bandes de patinoires.

La contribution non remboursable est consentie en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150).

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les projets d'organismes qui mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada et stimulent l'activité économique. Des installations comme le chalet de loisirs et la patinoire sont des lieux de rassemblement par excellence. En soutenant des projets d'amélioration d'infrastructures communautaires et récréatives dans le cadre du PIC150, nous dynamisons nos communautés et en rehaussons la qualité de vie. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

