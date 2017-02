Le gouvernement du Canada soutient les réseaux d'excellence de l'AQT

Les entreprises québécoises des technologies de l'information et des communications (TIC) pourront compter sur des réseaux qui leur permettront d'accroitre leur compétitivité

TREMBLANT, QUÉBEC--(Marketwired - 17 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises ont besoin des ressources adéquates pour créer et commercialiser leurs produits novateurs. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes qui misent sur l'innovation.

Le député de Laurentides-Labelle, David Graham, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce qu'une aide financière de 150 000 $ a été accordée à l'Association québécoise des technologies (AQT) pour la mise en place de réseaux d'excellence composés d'entreprises des TIC de l'ensemble du Québec.

Sur une période de trois ans, l'aide financière non remboursable, consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC, permettra la création de cinq réseaux d'une dizaine de PME dans des marchés, tels que les technologies propres, les services financiers et le secteur manufacturier. La structuration des réseaux d'excellence favorisera l'adoption de meilleures pratiques d'affaires, l'établissement de partenariats stratégiques et l'exploration de nouveaux marchés.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès, puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. En soutenant l'Association québécoise des technologies dans son projet, notre objectif est de collaborer afin de remplir nos engagements et d'obtenir des résultats pour les Canadiens. »

M. David Graham, député de Laurentides-Labelle

« Le gouvernement du Canada a pour objectif d'appuyer des réseaux et des grappes d'innovation, puisqu'ils contribuent à renforcer les écosystèmes d'innovation régionaux. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des partenaires régionaux du développement économique, tels que l'Association québécoise des technologies. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Par cette collaboration, le gouvernement canadien reconnait le rôle de l'industrie des TIC et la nécessité d'établir des partenariats pour l'essor de notre économie. Nous sommes convaincus qu'ensemble nous pouvons, dans un proche avenir, poursuivre ces partenariats pour que les entreprises de toutes les régions compétitionnent avantageusement dans une économie mondiale. »

Mme Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l'AQT

