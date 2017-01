Le gouvernement du Canada soutient les Traversées de la Gaspésie

Le financement des activités de marketing et de communication générera d'importantes retombées

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 jan. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification et de croissance économique pour le pays. Dans cet esprit, le gouvernement du Canada appuie financièrement les grandes manifestations qui entraînent d'importantes retombées économiques et médiatiques.

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a profité de sa présence à la cérémonie de clôture des Traversées de la Gaspésie (TDLG) pour féliciter les participants et les bénévoles.

Elle a également annoncé que l'organisme Traversées de la Gaspésie se voit accorder une aide financière de 187 500 $, sous forme de contribution non remboursable, en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

Pour une 15e année, les TDLG offrent une expérience unique aux participants, qu'il s'agisse d'une croisière hivernale et de la pratique de sports d'hiver ou encore de randonnées aux couleurs de l'automne, et ce, dans différentes régions du Québec. Les fonds consentis visent les années 2017, 2018 et 2019 et permettront à l'organisme de commercialiser ce rendez-vous touristique d'envergure sur les marchés extérieurs.

Citations

« Je suis très heureuse de voir que les TDLG continuent, après 15 ans, d'être une activité de choix pour plusieurs personnes. Le soutien du gouvernement du Canada à leur commercialisation contribue à faire des TDLG des événements uniques de calibre international. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« De telles rencontres sont importantes pour la vitalité touristique et économique du pays. Félicitations aux organisateurs qui rendent possible la présentation de rendez-vous qui, comme les TDLG, permettent au Canada de rayonner sur la scène mondiale et aux Canadiens de démontrer leur sens de l'hospitalité. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La promotion internationale, c'est un investissement à long terme. C'est d'une importance capitale pour notre développement touristique en Gaspésie. Pouvoir compter sur un engagement de trois ans est pour nous un appui inestimable. »

- Claudine Roy, présidente des événements Traversées de la Gaspésie

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan