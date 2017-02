Le gouvernement du Canada verse plus de 51 millions de dollars à des chercheurs canadiens

De nouveaux équipements et laboratoires stimuleront la recherche et l'innovation dans 39 universités canadiennes

FREDERICTON, NB --(Marketwired - 28 février 2017) - Le gouvernement du Canada saisit l'importance d'investir dans les scientifiques et chercheurs du pays dont les découvertes contribuent à améliorer notre économie, notre environnement, notre santé et nos collectivités. Voilà pourquoi le gouvernement octroie plus de 51 millions de dollars à des chercheurs de partout au pays afin qu'ils puissent acquérir les outils de pointe nécessaires pour mener de la recherche de calibre mondial.

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, est aujourd'hui à l'Université du Nouveau-Brunswick pour annoncer l'octroi de 51 968 051 de dollars à 223 projets répartis dans 39 universités canadiennes. Le financement provient du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation, lequel aide les universités à attirer et à maintenir en poste les meilleurs chercheurs au monde en leur procurant les outils requis pour demeurer à l'avant-garde.

L'Université du Nouveau-Brunswick reçoit la somme de 150 000 dollars pour se doter d'un microscope de pointe afin d'observer, en 3D et en temps réel, la croissance, la transformation et les déplacements des cellules dans des embryons de poissons zèbres. Grâce à ce financement, des chercheurs, comme Bryan Crawford à l'Université du Nouveau-Brunswick, qui veut mieux comprendre comment les anormalités présentes dans la croissance des cellules sont liées à des maladies comme l'arthrite, la cardiopathie et le cancer. Cette infrastructure sera unique au Canada atlantique et permettra à l'établissement universitaire de devenir un centre d'excellence en biologie cellulaire et microscopie confocale.

Que ce soit dans les domaines de la santé, du génie, des télécommunications, de la protection environnementale ou autres, le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Fondation canadienne pour l'innovation, continue à procurer aux chercheurs les installations et l'équipement de pointe nécessaires pour mener des travaux de recherche de calibre mondial dont bénéficient directement tous les Canadiens et favoriser la croissance de la classe moyenne.

Citations :

" Ce genre d'investissements dans l'infrastructure de recherche au Canada est extrêmement important pour notre avenir. Ils contribuent à recruter et à maintenir en poste certains des meilleurs scientifiques, procurent aux chercheurs canadiens les outils requis pour mener de la recherche de pointe, forment les scientifiques de demain et permettent des découvertes novatrices qui améliorent notre environnement, notre économie et nos collectivités. "

- Honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

"Le Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation est essentiel pour appuyer les efforts canadiens en recherche. Ce fonds dote les universités des outils et des installations nécessaires pour attirer et retenir les plus brillants cerveaux. Qu'il s'agisse de prévenir les déficiences visuelles ou de développer des sources d'énergie renouvelables, les récipiendaires de ce financement mènent des travaux qui profiteront à tous les Canadiens. "

- Gilles Patry, président-directeur général, Fondation canadienne pour l'innovation

" L'Université du Nouveau-Brunswick est un chef de file en recherche et en innovation à l'échelle régionale et nationale. Le Fonds des leaders John-R.-Evans nous permet de renforcer considérablement notre capacité de recherche tout en enrichissant l'expérience des étudiants de notre établissement. "

- Eddy Campbell, recteur et vice-chancelier, Université du Nouveau-Brunswick

" Grâce à la FCI, mes collègues et moi aurons désormais accès à un microscope confocal de pointe, un instrument essentiel à notre recherche. Celui-ci permet d'observer des échantillons vivants en trois dimensions et d'examiner des molécules particulières de même que leur activité respective dans les tissus pendant le développement. Nous pourrons ainsi mieux comprendre certaines questions relatives au processus de vieillissement ainsi qu'à la formation et à l'évolution des maladies dans le corps humain. "

- Bryan Crawford, professeur adjoint, Université du Nouveau-Brunswick

Faits en bref :

Les travaux de recherche de Bryan Crawford, professeur adjoint en biologie de l'Université du Nouveau-Brunswick, portent sur le remodelage des tissus pendant leur développement et mauvais réglage dans des maladies comme l'arthrite, la cardiopathie et le cancer.

Le Fonds des leaders John-R.-Evans permet à un nombre restreint d'excellents chercheurs d'établissements canadiens de mener des travaux recherches de pointe en leur fournissant l'infrastructure dont ils ont besoin pour s'établir comme chefs de file dans leur secteur respectif.

Le Fonds des leaders est un outil important conçu pour aider le Canada à recruter et à maintenir en poste les meilleurs chercheurs d'aujourd'hui et de demain.

Cette annonce comprend l'attribution d'une somme additionnelle de 11 992 627 dollars du Fonds d'exploitation des infrastructures qui qui aide les établissements à assumer les coûts d'exploitation et de maintenance additionnels associés à la nouvelle infrastructure.

En 2016, le gouvernement du Canada et les gouvernements des quatre provinces de l'Atlantique ont dévoilé la Stratégie de croissance pour l'Atlantique qui veut stimuler la croissance économique dans la région en concentrant les efforts et les ressources fédéraux et provinciaux dans cinq domaines d'action : 1) main-d'œuvre qualifiée et immigration; 2) innovation; 3) croissance verte et changements climatiques; 4) commerce et investissements; 5) infrastructure.

Liens rapides :

Fonds des leaders John-R.-Evans

Le Navigateur d'installations de recherche de la FCI

Produits connexes :

Vous pouvez consulter la liste des projets financés et des récits sur les installations au Innovation.ca. Pour être au fait, suivez-nous sur Twitter @InnovationCA et abonnez-vous à notre canal YouTube pour visionner des vidéos sur la FCI et les nombreux projets de recherches transformateurs qu'elle finance.

La Fondation canadienne pour l'innovation

Depuis vingt ans, la FCI procure aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d'innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l'épanouissement des collectivités. Les investissements de la FCI dans les infrastructures de pointe des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif du Canada permettent d'attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la prochaine génération de chercheurs et de soutenir la recherche de calibre mondial qui renforce notre économie et qui améliore la qualité de vie de tous les Canadiens.