Le gouvernement franchit la dernière étape avant la construction des navires de soutien interarmées

Attribution du contrat de conception et de génie de production

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Services publics et Approvisionnement Canada

Le gouvernement du Canada honore son engagement visant à renouveler la flotte de la Marine royale canadienne et à fournir à nos hommes et à nos femmes en uniforme l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur travail important.

L'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat de 230 millions de dollars à Seaspan's Vancouver Shipyards Co. Ltd. qui aidera à élaborer et à mettre au point la conception du navire de soutien interarmées (NSI). La construction devrait commencer en 2018.

Le NSI permettra aux groupes opérationnels navals de rester longtemps en mer n'importe où dans le monde sans avoir à faire escale pour se ravitailler. Il assurera le réapprovisionnement en carburant, en munitions, en pièces de rechange, en provisions et en eau aux navires canadiens et alliés. Ces navires modernes appuieront également les forces déployées au moyen d'une installation de soins médicaux et dentaires ainsi que d'une capacité de réparation des hélicoptères.

La ministre Foote a également participé à une cérémonie de lancement des travaux pour le troisième navire hauturier de recherches halieutiques (NHRH) construit pour la Garde côtière canadienne. Seaspan's Vancouver Shipyards travaille maintenant à la construction des trois NHRH, le premier navire devant être livré en début de 2018.

La Stratégie nationale de construction navale est un engagement à long terme à l'égard de l'industrie de la construction navale du Canada. Elle permettra de revitaliser notre industrie maritime, d'appuyer l'innovation technologique au Canada et de créer des emplois et de la prospérité dans de nombreuses collectivités de l'ensemble du pays.

Citations

« La Stratégie nationale de construction navale appuie nos femmes et nos hommes en uniforme et rétablit la réputation du Canada en tant que grand constructeur de navires. En construisant ces navires ici même au Canada, nous créons de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et contribuons à la prospérité aux quatre coins du pays. »

L'honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Je suis fier de marquer ce jalon important du projet des navires de soutien interarmées et de voir le gouvernement respecter son engagement dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. En allant de l'avant avec l'attribution de ce contrat, nous contribuons à fournir aux braves hommes et femmes de la Marine royale canadienne l'équipement moderne dont ils ont besoin pour accomplir le travail qui leur est confié. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, Ministre de la Défense nationale

« Les navires hauturiers de science halieutique font partie intégrante du Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière et constituent les premiers navires construits au chantier naval de Seaspan à Vancouver dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Ces navires offriront aux femmes et aux hommes de la Garde côtière, de même qu'à nos scientifiques, l'équipement dont ils ont besoin pour effectuer leur important travail au service des Canadiens ».

L'honorable Dominic LeBlanc, c.p., c.r., député et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Stratégie nationale de construction navale permettra de créer et de maintenir en place des emplois hautement spécialisés en ingénierie, axés sur l'innovation, ce qui stimulera la croissance des entreprises canadiennes et créera une classe moyenne solide. Dans le cadre de ce contrat, nous travaillons à l'établissement d'une industrie maritime canadienne forte et durable, tout en générant des retombées économiques pour la population canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante vers la réalisation des navires de soutien interarmées. L'incidence des efforts de planification, de conception et d'ingénierie se fera ressentir pendant des années à venir à Seaspan. La Stratégie nationale de construction navale nous a permis de continuer de croître en tant que centre d'excellence de la côte ouest dans le domaine de la construction et de la réparation navales, avec tous les avantages qui en découlent. »

Brian Carter, Président, Seaspan's Vancouver Shipyards Co. Ltd.

Signature d'un contrat de conception et de génie de production pour le projet des navires de soutien interarmées

