Le gouvernement investit dans une nouvelle technologie de production de micro-verdurettes biologiques en serre

Aujourd'hui, la députée Filomena Tassi, au nom du ministre d'Agriculture et Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a annoncé l'octroi d'une aide maximale de 640 585 $ à Greenbelt Microgreens pour la modernisation d'une installation serricole de 3,5 acres au moyen d'une technologie de pointe qui permettra d'accroître la production canadienne de micro-verdurettes certifiées biologiques.

La nouvelle installation à éclairage en spectre continu aura une toiture en Acrylite (nouveauté en Amérique du Nord) qui facilite la pénétration de la lumière et améliore ainsi la santé et la qualité des plants. La terre et la gamme d'engrais qui y seront utilisées ont été expressément mises au point pour les micro-verdurettes. De plus, l'installation sera dotée d'un semoir multi-variétés exclusif à Greenbelt Greenhouse Ltd.

« Notre gouvernement est déterminé à faire des investissements ciblés dans les entreprises qui génèrent de la croissance et des emplois grâce à des projets innovateurs. Nous sommes fiers de Greenbelt Microgreens et de la vision d'Ian Adamson. Greenbelt Microgreens répond à la demande locale d'aliments biologiques et soutient une économie saine dans la région de Hamilton. »

- Filomena Tassi, députée de Hamilton Ouest - Ancaster - Dundas

« La production alimentaire locale est essentielle à l'économie canadienne. Grâce à l'ouverture de la nouvelle installation de 3,5 acres chez Woodhill Greenhouses, nous pouvons servir une grande partie du marché en offrant des aliments très riches en éléments nutritifs. Notre installation bénéficie des plus récentes innovations dans le domaine des matériaux de couverture et de la transmission des rayons UV jumelées à de l'équipement automatisé pour le travail du sol et les semis. De telles innovations permettent à notre entreprise de produire de la laitue et des micro-verdurettes de plus grande qualité toute l'année ici même en Ontario, ce qui stimulera grandement l'économie locale. Nous nous engageons à employer des travailleurs locaux, et en tant qu'exploitation biologique, nous avons à cœur l'environnement. Quatre-vingts pour cent des produits biologiques au Canada sont importés, et la serriculture est notre solution. Nous sommes très heureux de bénéficier de l'aide financière du programme Agri-innovation du gouvernement fédéral. »

- Ian Adamson, président de Greenbelt Greenhouse Ltd.

Greenbelt Microgreens cultive, récolte et distribue des micro-verdurettes certifiées biologiques. Les micro-verdurettes sont des plantules de légumes et de fines herbes comestibles, comme le basilic, les betteraves et la coriandre, qui sont récoltées dans les 14 jours suivant la germination.

Cet investissement remboursable est réalisé dans le cadre du programme Agri-innovation de Cultivons l'avenir 2, une initiative quinquennale dont le budget s'élève à 698 millions de dollars.

