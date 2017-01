Le gouvernement octroie un financement capital à des installations de recherche nationales de pointe du Canada

Plus de 328 millions de dollars versés en appui à 17 initiatives scientifiques majeures

QUÉBEC, QC--(Marketwired - 9 janvier 2017) - Les chercheurs canadiens comptent sur des laboratoires et des installations de pointe où ils peuvent travailler et faire des découvertes qui contribuent à une économie forte, à une société en santé et à une classe moyenne en expansion. Que ce soit pour suivre les déplacements d'espèces marines en voie de disparition qui sont importantes sur le plan commercial ou trouver de meilleurs outils pour diagnostiquer des maladies telles que le diabète et la maladie d'Alzheimer, les scientifiques s'appuient sur des installations de recherche de calibre mondial pour améliorer notre santé, notre environnement, notre climat et nos collectivités.

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a annoncé aujourd'hui un investissement de 328,5 millions de dollars qui garantira l'utilisation optimale de 17 installations de recherche nationales administrées par 12 universités à la grandeur du pays.

Ce financement, octroyé par l'entremise du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), comprend un montant de plus de 18 millions de dollars pour l'Université Laval - où a eu lieu l'annonce aujourd'hui - afin que les chercheurs puissent continuer à exploiter le seul brise-glace de recherche du Canada, le NGCC Amundsen. Le brise-glace est une destination de choix pour les chercheurs canadiens et internationaux qui mènent leurs travaux dans l'environnement rigoureux de l'océan Arctique. Par leurs efforts, ils aident le Canada à demeurer un chef de file des sciences de l'Arctique en assurant le suivi permanent de cette région vierge et fragile.

Grâce au Fonds des initiatives scientifiques majeures, les installations de recherche complexes et de grande envergure du Canada reçoivent le soutien nécessaire pour fonctionner et rester à la fine pointe. Ces installations, qu'il s'agisse de lieux physiques ou de réseaux virtuels, abritent une masse critique de chercheurs qui s'attaquent aux enjeux les plus importants de la société. Ces cerveaux brillants ont besoin des meilleurs équipements et espaces pour continuer à étudier notamment l'évolution et l'avenir de notre soleil, la météorologie spatiale et ses effets sur nos télécommunications et les progrès des soins de santé pour tous les Canadiens.

" Les investissements de notre gouvernement dans ces remarquables installations de calibre mondial démontrent la valeur que nous accordons au rôle de la science dans l'établissement d'une société saine et dynamique. Par cette annonce, nous appuyons aussi nos scientifiques qui accomplissent un travail acharné afin qu'ils puissent poursuivre leurs collaborations dans ces laboratoires et installations de grande envergure pour mieux comprendre notre monde. Ces investissements soutiennent la recherche de pointe essentielle à la création d'emplois, à l'amélioration des soins de santé et à la prospérité de la classe moyenne. "

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

" Les installations de recherche de calibre mondial et de grande envergure du Canada, comme l'Amundsen et le Centre canadien de rayonnement synchrotron, réunissent non seulement certains des meilleurs chercheurs du pays mais servent aussi de carrefours pour d'importantes collaborations scientifiques internationales. Alors que la science devient davantage complexe, les initiatives scientifiques majeures permettent aux brillants cerveaux du Canada et de l'étranger d'explorer les frontières du savoir et de trouver les réponses aux grands enjeux de notre époque. "

- Gilles Patry, président-directeur général, Fondation canadienne pour l'innovation

" Le NGCC Amundsen a relancé l'étude de l'océan Arctique et de ses écosystèmes au Canada, mais son rôle dans la redynamisation de la recherche nordique au Canada va bien au-delà de cette étude de l'Arctique. Transformé en clinique flottante, le navire est le pivot des enquêtes sur la santé des Inuits et des séminaires internationaux sur la géopolitique de l'Arctique sont organisés à bord de l'Amundsen. Le navire a été au cœur de l'évaluation des risques et des défis associés au forage pétrolier dans la mer de Beaufort et il a rendu possible la création du Réseau de centres d'excellence ArcticNet, où des chercheurs et des utilisateurs finaux issus de tous les secteurs collaborent à l'élaboration des politiques et des décisions dans le Nord. L'Amundsen est véritablement au service des collectivités nordiques du Canada. "

- Louis Fortier, directeur scientifique, ArcticNet, Université Laval

Le Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour l'innovation octroie plus de 328,5 millions de dollars à 17 projets répartis dans 12 établissements canadiens.

En 2010, la FCI a créé ce fonds pour répondre au mandat du gouvernement du Canada d'élaborer une approche plus systématique d'évaluation des besoins de financement des couts d'exploitation et de maintenance des installations de recherche nationales. Ce fonds vise à assurer la mise en place de politiques et de pratiques de gestion et de gouvernance dans ces installations.

Une installation de recherche nationale, qu'elle soit hébergée à un seul endroit, distribuée ou virtuelle, répond aux besoins d'une communauté de chercheurs canadiens représentant une masse critique d'utilisateurs répartis à la grandeur du pays. Une installation de recherche nationale a besoin de ressources dont l'affectation dépasse largement la capacité d'un seul établissement.

Depuis vingt ans, la FCI procure aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d'innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l'épanouissement des collectivités. Afin de célébrer deux décennies de financement de la recherche au pays, la FCI met en lumière des projets qui démontrent comment la recherche est au service des collectivités. Les investissements de la FCI dans les infrastructures de pointe des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif du Canada permettent d'attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la prochaine génération de chercheurs et de soutenir la recherche de calibre mondial qui renforce notre économie et qui améliore la qualité de vie de tous les Canadiens.