Le grand salon européen de l'approvisionnement pour le prêt-à-porter asiatique ouvrira en février 2017

HONG-KONG, CHINE--(Marketwired - Jan 27, 2017) - La sixième édition du salon ASIA APPAREL EXPO se tiendra du 14 au 16 février 2017 dans le hall 9 du Messe Berlin. Ce salon dédié à l'industrie du vêtement est un marché d'approvisionnement professionnel pour les entreprises européennes qui peuvent y rencontrer les fabricants et fournisseurs de vêtements de huit pays asiatiques.

Cette année, le salon est soutenu par l'Export Promotion Bureau (BANGLADESH), le China Council for the Promotional of International Trade (CCPIT) Shanghai Pudong Sub-Council (CHINE), le China Council for the Promotional of International Trade (CCPIT) de Jiangsu (CHINE), le China Council for the Promotional of International Trade (CCPIT) de Zhejiang (CHINE), le Bureau of Commerce of Qingdao (CHINE), l'ISEPC (Indian Silk Export Promotion Council) (INDE) et la FIEO (Federation of Indian Export Organisations).

Un peu plus de 300 sociétés de HONG KONG, de CHINE, du BANGLADESH, d'INDE, du PAKISTAN, du SRI LANKA, de TAIWAN et du VIETNAM seront présentes. L'Asie reste la première destination mondiale pour la confection de vêtements et ASIA APPAREL EXPO connecte ces fabricants de vêtements et fournisseurs de tissus asiatiques de classe mondiale et qui offrent tous des produits à bas coût et d'une grande qualité constante aux marques européennes. Il s'agit du plus important salon professionnel en Europe, où les professionnels de l'habillement peuvent rencontrer des usines asiatiques qui proposent la production de vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que des tissus et des textiles, des garnitures et des accessoires et qui sont prêtes à répondre à la demande des clients européens pour des produits finis, la fabrication à la demande et le développement de marques privées.

Détails complets sur www.asiaapparelexpo.com