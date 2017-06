Le Groupe F. Dufresne choisit Korem comme fournisseur officiel de logiciels et de données géospatiales

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 juin 2017) - Le Groupe F. Dufresne, une entreprise familiale de 3e génération œuvrant dans la distribution de produits pétroliers, l'opération de dépanneurs et de restaurants et administrant un réseau de plus de 200 stations-service à travers la province du Québec a fait appel à Korem, en mai dernier, afin d'optimiser la sélection de ses sites potentiels.

« Korem est fière de mettre à profit son expérience dans le secteur du commerce de détail et son expertise en géomarketing, afin de contribuer au succès d'une entreprise d'ici. Cela met en valeur notre rôle de conseiller stratégique, qui vise d'abord à comprendre les objectifs d'affaires de nos clients afin de recommander les meilleures solutions possibles ». Jean-Sébastien Guy, Vice-Président des ventes

En effet, l'entreprise avait besoin d'un fournisseur neutre, qui analyserait d'abord ses besoins en géospatial et proposerait ensuite les solutions optimales.

Grâce à ses multiples partenariats avec les géants de l'industrie, Korem possède un portfolio de produits aussi vaste que complet. De plus, l'expertise et l'expérience de son équipe de conseillers stratégiques et d'intégrateurs ont assuré une adéquation parfaite entre les solutions disponibles sur le marché et les besoins d'affaires de Groupe F. Dufresne.

« L'équipe de Korem a été en mesure de bien cerner nos besoins et de trouver pour nous la meilleure combinaison de solutions disponibles. De plus, une relation de confiance s'est rapidement installée entre les deux parties. » Francis Dufresne, Directeur des affaires juridiques

C'est avec des données démographiques et de consommations jumelées à des logiciels développés par Alteryx et CARTO que Groupe F. Dufresne sera en mesure de définir les sites optimaux pour l'ouverture de ses prochaines succursales. Grâce à ces outils et aux services professionnels de Korem, l'entreprise souhaite améliorer son processus de développement des affaires en utilisant les données à sa disposition.

À propos de Korem : Korem est un leader nord-américain en revente et intégration de technologies et de données géospatiales qui contribue, depuis 23 ans, au succès de ses clients par l'optimisation de leurs processus décisionnels et stratégiques. Son objectif est d'offrir et de recommander à ses clients les meilleurs produits grâce à son équipe d'experts et ses alliances stratégiques avec les joueurs majeurs de l'industrie tels que Pitney Bowes, HERE, Google et plusieurs autres.