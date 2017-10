Le Groupe Hewitt complète la vente de la compagnie à Toromont Industries

POINTE-CLAIRE, QUÉBEC--(Marketwired - 27 oct. 2017) - Le Groupe Hewitt ("Hewitt") annonce la finalisation de la vente de la compagnie à Toromont Industries en fin de journée aujourd'hui.

"À travers les dernières 65 années dans le cas de Hewitt Équipement et de 90 dans le cas d'Atlantic, des générations successives d'équipes dédiées ont apporté de très grandes contributions alors que nos clients concevaient et construisaient nos infrastructures et nos économies au Québec et dans l'Est du Canada," a dit Jim Hewitt, Président du conseil et Chef de la direction de Hewitt Équipement. "En mon nom personnel et au nom des autres membres de la famille, j'aimerais remercier chacun de nos employés, passés et présents, pour toutes leurs contributions au succès du Groupe Hewitt au fil de ces années. J'aimerais aussi sincèrement remercier nos clients, banquiers, fournisseurs et toutes autres entreprises qui ont fait confiance à notre organisation".

Suite, à la clôture de la transaction, l'organisation fera partie intégrante d'un vaste réseau canadien couvrant le centre et l'Est du Canada et le Nunavut. Les employés de la compagnie continueront à servir les clients par l'entremise des succursales de l'entreprise combinée, avec des produits de grande qualité, une main-d'œuvre hautement qualifiée, ainsi que par l'expertise des deux compagnies.

À propos de Hewitt Équipement Limitée

Depuis 1952, Hewitt a agi en tant que concessionnaire autorisé Caterpillar pour le Québec et l'Ouest du Labrador et, depuis 1995, de par sa filiale Atlantic Tractors & Equipment Ltd, également le concessionnaire autorisé Cat pour les provinces des Maritimes. Depuis son siège social situé à Pointe-Claire et ses 45 succursales, le Groupe Hewitt vend, loue et assure le service après-vente de la gamme complète des produits Caterpillar sous quatre divisions : Équipement Lourd, Manutention, Énergie et Camion. Les autres filiales du Groupe sont : Hewitt Material Handling inc. (Ontario), Location Hewitt inc. (Québec, Ouest du Labrador et Maritimes), Montréal Hydraulique inc. et Hewitt inc. et Hewitt est également le concessionnaire Maschinenbau Kiel GmbH (MaK) pour le Québec, les Maritimes et la côte Est américaine, du Maine à la Virginie. Le Groupe Hewitt emploie plus de 2000 personnes dans l'Est du Canada.