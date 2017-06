Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. : Assemblée générale annuelle des actionnaires

VARENNES, QUÉBEC--(Marketwired - 27 juin 2017) - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (TSX:PJC.A) (La « Société » ou le « Groupe Jean Coutu ») désire rappeler que l'assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu mardi le 11 juillet 2017 à 9 h 30 HE au siège social de la Société situé au 245 rue Jean Coutu, Varennes, Québec.

Cette assemblée sera également diffusée sur le site internet de la Société à l'adresse suivante www.jeancoutu.com.

Les dirigeants du Groupe Jean Coutu rencontreront les représentants des médias immédiatement après l'assemblée.

Quoi : Assemblée générale annuelle des actionnaires du Groupe Jean Coutu (PJC) inc. Quand : Le mardi 11 juillet 2017 Où : Siège social du Groupe Jean Coutu 245 rue Jean Coutu, Varennes, Québec Assemblée générale annuelle des actionnaires à 9 h 30 Une rencontre de presse suivra l'assemblée (aux environs de 10 h 30)

À propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 419 établissements franchisés, au Québec, Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC Santé Beauté et emploie plus de 20 000 personnes. De plus, depuis décembre 2007, le Groupe Jean Coutu possède Pro Doc ltée (« Pro Doc »), une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.

Site internet : www.jeancoutu.com

Source : Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.