Le Groupe Jean Coutu : Résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2017

VARENNES, QUÉBEC--(Marketwired - 6 jan. 2017) - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (TSX:PJC.A) (la « Société » ou le « Groupe Jean Coutu ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers du trimestre terminé le 26 novembre 2016.

Sommaire des résultats (non audité, en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Troisième trimestre 39 semaines 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Produits 763,7 749,2 2 188,5 2 148,2 Résultat opérationnel avant amortissements (« ROAA ») 79,9 87,0 235,4 251,7 Résultat net 51,2 57,8 151,7 162,2 Par action 0,28 0,31 0,82 0,87

Faits saillants

Les produits ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 763,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2017 comparativement au même trimestre de l'an dernier.





Les ventes de la section commerciale de nos centres de distribution ont augmenté de 5,4% au cours du troisième trimestre de l'exercice financier 2017 comparativement au même trimestre de l'an dernier.





Rachat de 1 215 704 actions à droit de vote subalterne catégorie « A » à un prix moyen de 19,91 $ par action, au cours du troisième trimestre de l'exercice financier 2017.

Résultats financiers

« Au cours du troisième trimestre, les ventes au détail de notre réseau et les ventes de la partie commerciale de nos centres de distribution ont connu une solide augmentation, témoignant ainsi avec éloquence du succès de nos stratégies d'affaires et de l'efficacité de leur implantation » a souligné le président et chef de la direction, monsieur François J. Coutu. « Nous continuerons à déployer les efforts nécessaires afin de bonifier notre offre pour favoriser la croissance des ventes au détail et maintenir notre leadership ».

Produits

Les produits sont composés essentiellement des ventes ainsi que des autres produits tirés des activités de franchisage. Les ventes de marchandises aux franchisés PJC par l'intermédiaire de nos centres de distribution représentent la majeure partie de nos produits.

Les produits ont atteint 763,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 26 novembre 2016 comparativement à 749,2 millions de dollars pour le trimestre terminé le 28 novembre 2015. Pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017, les revenus se sont élevés à 2 188,5 millions de dollars alors qu'ils s'étaient élevés à 2 148,2 millions de dollars pour le même période de l'exercice financier précédent, soit une augmentation de 1,9 %. Cette augmentation est attribuable à la croissance générale du marché, malgré l'impact déflationniste sur les produits de l'augmentation du volume des ordonnances de médicaments génériques par rapport aux médicaments d'origine ainsi que des réductions du prix des médicaments génériques. La hausse des ventes de la section commerciale de nos centres de distribution reflète le succès de nos stratégies d'affaires et la force de notre marque de commerce.

ROAA

Le ROAA a affiché une diminution de 7,1 millions de dollars pour atteindre 79,9 millions de dollars pour le trimestre terminé le 26 novembre 2016 alors qu'il s'était élevé à 87,0 millions de dollars pour le trimestre terminé le 28 novembre 2015. Cette diminution est principalement expliquée par la baisse de la contribution de Pro Doc au ROAA et par une augmentation des frais généraux et opérationnels tels que les dépenses de main-d'œuvre et autres frais liés à la transition au nouvel emplacement de Varennes. En pourcentage des produits, le ROAA s'est établi à 10,5 % pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2017 comparativement à 11,6 % pour le même trimestre de l'exercice financier précédent.

Pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017, le ROAA de la Société a affiché une diminution de 16,3 millions de dollars pour atteindre 235,4 millions de dollars alors qu'il s'était élevé à 251,7 millions de dollars pour la même période de l'exercice financier 2016. Une charge de 0,2 million de dollars pour les instruments de paiements fondés sur des actions a été enregistré au cours de la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017 comparativement à un renversement de 3,5 millions de dollars du passif pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2016. La variation de la charge pour ces instruments de paiements est principalement attribuable à la fluctuation de la cote boursière de l'action ordinaire de la Société. De plus, des gains sur la vente d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement de 6,8 millions de dollars ont été enregistrés pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017. Le ROAA excluant la charge pour ces instruments de paiements et les gains sur la vente d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement affichait une baisse de 19,4 millions de dollars comparativement à la même période de l'année précédente. Exprimé en pourcentage des revenus, le ROAA s'est établi à 10,8 % pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017 comparativement à 11,7 % pour la même période de l'exercice financier précédent.

Pro Doc

Les ventes brutes de médicaments Pro Doc, déduction faite de l'élimination des transactions intersectorielles, ont atteint 51,1 millions de dollars pour le trimestre terminé le 26 novembre 2016 comparativement à 51,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 28 novembre 2015. La contribution de Pro Doc au ROAA consolidé a atteint 17,9 millions de dollars pour le trimestre terminé le 26 novembre 2016 comparativement à 23,4 millions de dollars pour le trimestre terminé le 28 novembre 2015. Cette baisse est principalement attribuable à l'augmentation de la limite des allocations professionnelles permises par le règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien de 15 % à 25 % le 28 avril 2016 et de 25 % à 30 % le 28 octobre 2016. La contribution de Pro Doc au ROAA consolidé en pourcentage de ses ventes brutes, déduction faite de l'élimination des transactions intersectorielles, a atteint 35,0 % pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2017 comparativement à 45,3 % pour la même période de l'exercice financier précédent.

Les ventes brutes de médicaments Pro Doc, déduction faite de l'élimination des transactions intersectorielles ont atteint 152,0 millions de dollars pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017 comparativement à 151,0 millions de dollars pour la même période de l'exercice financier 2016. La contribution de Pro Doc au ROAA consolidé a atteint 57,1 millions de dollars pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017 comparativement à 68,4 millions de dollars pour la même période de l'exercice financier 2016. La contribution de Pro Doc au ROAA consolidé en pourcentage de ses ventes brutes, déduction faite de l'élimination des transactions intersectorielles, a atteint 37,6 % pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017 comparativement à 45,3 % pour la même période de l'exercice financier précédent.

Résultat net

Le résultat net s'est élevé à 51,2 millions de dollars (0,28 $ par action) pour le trimestre terminé le 26 novembre 2016 comparativement à 57,8 millions de dollars (0,31 $ par action) pour le trimestre terminé le 28 novembre 2015.

Le résultat net pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017 s'est élevé à 151,7 millions de dollars (0,82 $ par action) comparativement à 162,2 millions de dollars (0,87 $ par action) pour la même période de l'exercice financier 2016.

Informations sur le réseau des établissements franchisés PJC

La Société agit à titre de franchiseur des bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Jean Coutu Santé et PJC Jean Coutu Santé Beauté, exploite deux centres de distribution et coordonne plusieurs autres services pour ses franchisés.

Pour le trimestre terminé le 26 novembre 2016, sur une base d'établissements comparables, les ventes au détail du réseau PJC ont augmenté de 3,6 %, celles de la section pharmaceutique ont augmenté de 4,4 % alors que celles de la section commerciale ont augmenté de 2,8 % comparativement à la période correspondante l'an dernier. Les ventes de médicaments en vente libre qui représentaient 9,0 % des ventes au détail totales, ont augmenté de 2,8 % alors qu'elles avaient augmenté de 3,9 % pour la période correspondante de l'exercice financier 2016.

Pour la période de 39 semaines de l'exercice financier 2017, sur une base d'établissements comparables, les ventes au détail du réseau PJC ont augmenté de 2,2 %, celles de la section pharmaceutique ont augmenté de 1,9 % alors que celles de la section commerciale augmentaient de 3,2 % comparativement à la période correspondante l'an dernier. Les ventes de médicaments en vente libre qui représentaient 8,8 % des ventes au détail totales, ont augmenté de 3,9 % alors qu'elles avaient augmenté de 3,2 % pour la période correspondante de l'exercice financier 2016.

Les médicaments génériques ont atteint une proportion de 71,4 % des ordonnances durant le troisième trimestre de l'exercice financier 2017 alors qu'ils représentaient 69,8 % des ordonnances pour la période comparable de l'exercice financier précédent. La croissance du nombre d'ordonnances de médicaments génériques dont les prix de vente sont inférieurs aux produits innovateurs a eu un impact déflationniste sur les ventes au détail pour la section pharmaceutique.

Pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2017, l'introduction de nouveaux médicaments génériques a réduit la croissance des ventes au détail de la section pharmaceutique de 0,7 %. De plus, les réductions de prix des médicaments génériques ont réduit la croissance des ventes au détail de 0,3 % et les prélèvements périodiques convenus entre le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) et l'association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) ont haussé la croissance de ces ventes de 2,3 % dû à l'impact des ajustements rétroactifs de ces prélèvements enregistrés lors de leur introduction en septembre 2015.

Performance du réseau (1) (non auditée) Troisième trimestre 39 semaines 2017 2016 2017 2016 Ventes au détail (en millions de dollars) 1 094,6 $ 1 053,4 $ 3 232,1 $ 3 149,5 $ Croissance des ventes au détail (en %) Ensemble des établissements Total 3,9 % 0,4 % 2,6 % 2,4 % Section pharmaceutique 4,5 % (1,4 )% 2,2 % 2,0 % Section commerciale (2) 3,4 % 2,9 % 3,8 % 2,5 % Établissements comparables Total 3,6 % 0,1 % 2,2 % 1,9 % Section pharmaceutique 4,4 % (1,6 )% 1,9 % 1,7 % Section commerciale (2) 2,8 % 2,4 % 3,2 % 1,9 % Croissance du nombre de prescriptions (en %) Ensemble des établissements 3,7 % 2,5 % 3,9 % 2,8 % Établissements comparables 3,4 % 2,4 % 3,6 % 2,5 %

(1) Les ventes au détail des établissements franchisés ne sont pas incluses dans les états financiers consolidés de la Société. (2) Les ventes de la section commerciale excluent les ventes de services qui sont incluses dans le total de la croissance des ventes au détail.

Développement du réseau d'établissements franchisés PJC

Au cours du troisième trimestre de l'exercice financier 2017, trois établissements du réseau de franchisés ont ouvert leurs portes, dont une relocalisation et il y a eu fermeture de quatre établissements. De plus, quatre établissements ont fait l'objet d'importantes rénovations ou d'un agrandissement.

Au 26 novembre 2016, la superficie de vente du réseau PJC totalisait 3 283 000 pieds carrés comparativement à 3 217 000 pieds carrés au 28 novembre 2015.

Rachats d'actions

Le 27 avril 2016, la Société a annoncé son intention de racheter à des fins d'annulation, lorsqu'elle le jugera opportun, un nombre maximal de 4 063 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie « A » en circulation.

Pour le trimestre et la période de 39 semaines terminés le 26 novembre 2016, la Société a procédé au rachat dans le cours normal des activités de 1 215 704 actions à droit de vote subalterne catégorie « A » à un prix moyen de 19,91 $ par action pour une considération totale, incluant les frais, de 24,2 millions de dollars. Un montant de 18,2 millions de dollars, représentant le surplus du prix d'achat par rapport à la valeur aux livres des actions rachetées, a été inscrit dans les résultats non distribués pour la période de 39 semaines terminée le 26 novembre 2016. Les actions rachetées au cours de la période de 39 semaines terminée le 26 novembre 2016 ont été annulées au cours de cette même période, à l'exception de 114 191 actions qui ont été annulées après le 26 novembre 2016.

Dividende

Le conseil d'administration du Groupe Jean Coutu a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action. Ce dividende sera versé le 3 février 2017 à tous les porteurs d'actions à droits de vote subalterne catégorie « A » ainsi qu'aux porteurs d'actions catégorie « B » inscrits aux registres de la Société au 20 janvier 2017.

Changements règlementaires

Le 10 juin 2016, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le Projet de loi 81 intitulé « Loi visant à réduire le coût de certains médicaments couverts par le régime général d'assurance médicaments en permettant le recours à une procédure d'appel d'offres » qui permet au ministre de la Santé et des Services sociaux de procéder à des appels d'offres pour l'inscription de médicaments à la Liste des médicaments ainsi que, à l'égard des médicaments ayant fait l'objet d'un tel appel d'offres, pour les services d'un grossiste en vue de l'approvisionnement des pharmaciens propriétaires. Un projet de règlement afin de déterminer les conditions et mécanismes applicables à tout régime d'appel d'offres a été publié dans la gazette officielle du Québec le 24 août 2016. La version finale de ce règlement n'a pas encore été publiée. Elle entrera en vigueur le 15e jour suivant sa publication.

Le Projet de loi 92 intitulé « Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l'assurance maladie du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu'à protéger l'accès aux services d'interruption volontaire de grossesse » est sanctionné par l'Assemblée nationale du Québec depuis le 7 décembre 2016. Certaines de ses dispositions visent à resserrer l'encadrement des pratiques commerciales pour l'ensemble des intervenants dans la mise en marché de médicaments afin de renforcer l'indépendance professionnelle du pharmacien, le libre choix du patient et de favoriser des conditions plus concurrentielles sur le marché. D'autres dispositions de cette loi obligeant la facturation détaillée des médicaments entreront en vigueur le 15 septembre 2017.

Stratégies et perspectives

Grâce à ses opérations et à sa souplesse financière, la Société est en excellente position pour bénéficier de la croissance dans l'industrie des pharmacies de détail. Il est attendu que les tendances démographiques contribueront à la croissance de la consommation de médicaments d'ordonnance ainsi qu'à l'augmentation constante de l'utilisation de produits pharmaceutiques comme principale forme d'intervention en matière de soins de santé personnels. La direction est d'avis que ces tendances se maintiendront et que la Société assurera la croissance de ses ventes grâce à la différenciation et à la qualité de son offre et de son niveau de service offert à son réseau de franchisés, en misant sur son programme immobilier et l'efficience de ses opérations. La croissance du nombre d'ordonnances de médicaments génériques, dont les prix de vente sont inférieurs aux produits innovateurs, aurait toutefois un impact déflationniste sur les ventes au détail en pharmacie. Le règlement modifiant les avantages autorisés à un pharmacien a fait passer la limite des allocations professionnelles de 15 % à 25 % pour une durée de 6 mois à compter du 28 avril 2016 et à 30 % pour les trois mois suivants. À l'expiration de cette période, aucune limite ne s'appliquera pour une durée de deux ans et trois mois. Ces hausses des allocations professionnelles ainsi que des baisses de prix additionnelles des médicaments génériques diminueront la rentabilité de la filiale Pro Doc.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers et investisseurs sont invités à participer à la conférence téléphonique qui se tiendra le 6 janvier 2017 à 9 h 00 portant sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2017. Le numéro à composer est le 514-392-1478 ou sans frais au 1-866-225-0198. Les médias et toutes personnes intéressées par ces résultats sont invités à écouter la conférence qui sera diffusée en direct et en différé à même le site Internet du Groupe Jean Coutu (PJC) inc. à l'adresse suivante : www.jeancoutu.com. La rediffusion complète de la conférence sera accessible en composant le 514-861-2272 ou sans frais au 1-800-408-3053 jusqu'au 5 février 2017. Le code d'accès à composer pour la rediffusion est 2554453 suivi de la touche dièse (#).

Les documents d'appui (rapport de gestion et présentation aux investisseurs) sont disponibles sur www.jeancoutu.com en cliquant sur le lien « Relations avec les investisseurs ». Les lecteurs peuvent également obtenir des renseignements et des documents complémentaires sur la Société par l'entremise du site Internet www.sedar.com.

À propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 418 établissements franchisés, au Québec, Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC Santé Beauté qui emploie plus de 20 000 personnes. De plus, le Groupe Jean Coutu possède Pro Doc ltée (« Pro Doc »), une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes et qui se fondent sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles de la Société qui ont été faites par celle-ci en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques. Toutes les déclarations qui ont trait à des attentes ou des projections concernant l'avenir, y compris des déclarations sur la stratégie de la Société en matière de croissance, les coûts, la performance financière ou les résultats financiers sont des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques comprises dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les perspectives du secteur d'activités de la Société et les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de la Société, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la législation et de la réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Certaines déclarations prospectives peuvent être reconnues en raison de l'emploi de la marque du futur ou du conditionnel ou de certains termes comme « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « prévoir », « planifier », « croire » ou « continuer », ou de la forme négative de ces termes, ou des variations de ces termes ou d'une terminologie semblable. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Ces déclarations ne garantissent pas le rendement futur et comprennent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Ces déclarations ne tiennent pas compte de l'effet possible d'éléments non récurrents ou de fusions, d'acquisitions, d'aliénations, de radiations d'actif, ou d'autres opérations ou charges qui pourraient être annoncés ou qui pourraient avoir lieu après la date des présentes.

Bien que la liste ci-dessous ne soit pas exhaustive, certains facteurs importants qui pourraient influer la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie futurs de la Société, et qui pourraient faire en sorte que ses résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, sont des changements de législation ou de réglementation en ce qui a trait à la vente de médicaments d'ordonnance et à l'exercice de la pharmacie, des modifications aux lois et aux règlements ou à leur interprétation, le succès du modèle d'affaires de la Société, des modifications aux règlements sur les impôts et des prises de position comptables, les variations cycliques et saisonnières dans le secteur d'activités de la Société, l'intensité de la concurrence dans notre secteur d'activités, la réputation des fournisseurs et des marques, des interruptions de travail, y compris d'éventuelles grèves et protestations de travailleurs, la capacité de la Société d'attirer et de retenir les pharmaciens, le bien-fondé des hypothèses de la direction et d'autres facteurs indépendants de la volonté de la Société. Ces facteurs et d'autres pourraient faire en sorte que le rendement et les résultats financiers réels de la Société au cours de périodes futures diffèrent considérablement des estimations ou projections concernant son rendement ou ses résultats futurs exprimés, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de faciliter la compréhension de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société, en plus de présenter de l'information à propos des attentes et des plans de la direction pour l'avenir. Les investisseurs et les autres personnes sont donc avisés que ces déclarations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins et qu'ils ne devraient pas s'y fier indûment. Pour plus d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui feraient en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, veuillez également vous reporter aux documents publics de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com ou www.jeancoutu.com. D'autres détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs se retrouvent dans la notice annuelle de la Société sous la section intitulée « Facteurs de risque » ainsi que dans les sections « Principales estimations comptables », « Risques et incertitudes » et « Stratégies et perspectives » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 27 février 2016. Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de la présente et sont sujettes à changement après cette date. La société rejette expressément toute obligation ou intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit par suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables en matière de valeurs mobilières ne l'y obligent.

LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

États consolidés résumés du résultat 13 semaines 39 semaines Pour les périodes terminées le 26 novembre 2016 et le 28 novembre 2015 2016 2015 2016 2015 (non audités, en millions de dollars canadiens sauf indication contraire) $ $ $ $ Ventes 693,3 678,2 1 978,8 1 938,5 Autres produits 70,4 71,0 209,7 209,7 763,7 749,2 2 188,5 2 148,2 Charges opérationnelles Coût des ventes 605,3 587,7 1 729,0 1 682,5 Frais généraux et opérationnels 78,5 74,5 224,1 214,0 Résultat opérationnel avant amortissements 79,9 87,0 235,4 251,7 Amortissements 10,3 8,2 30,4 23,7 Résultat opérationnel 69,6 78,8 205,0 228,0 Revenus financiers (0,5 ) (0,4 ) (1,5 ) (1,1 ) Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat 70,1 79,2 206,5 229,1 Impôt sur le résultat 18,9 21,4 54,8 66,9 Résultat net 51,2 57,8 151,7 162,2 Résultat de base et dilué par action, en dollars 0,28 0,31 0,82 0,87

États consolidés résumés du résultat global 13 semaines 39 semaines Pour les périodes terminées le 26 novembre 2016 et le 28 novembre 2015 2016 2015 2016 2015 (non audités, en millions de dollars canadiens) $ $ $ $ Résultat net 51,2 57,8 151,7 162,2 Autres éléments du résultat global Éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net : Variation nette dans la couverture de flux de trésorerie : Gains (pertes) de la période 0,1 0,4 (0,8 ) 1,3 Reclassement de pertes (gains) dans les actifs non financiers (0,1 ) (0,2 ) - (0,3 ) Impôts sur le résultat (recouvrement) - (0,1 ) 0,2 (0,2 ) - 0,1 (0,6 ) 0,8 Total du résultat global 51,2 57,9 151,1 163,0

LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

États consolidés résumés des variations des capitaux propres

Pour les périodes terminées le 26 novembre 2016 et le 28 novembre 2015 (non audités, en millions de dollars canadiens)





Capital-actions

Actions

autodétenues

Surplus

d'apport

Réserve de

couverture

Résultats non

distribués Total des

capitaux

propres $ $ $ $ $ $ Solde au 27 février 2016 405,2 (2,2 ) 58,7 0,6 658,0 1 120,3 Résultat net - - - - 151,7 151,7 Autres éléments du résultat global - - - (0,6 ) - (0,6 ) Total du résultat global - - - (0,6 ) 151,7 151,1 Rachat d'actions (6,0 ) - - - (18,2 ) (24,2 ) Dividendes - - - - (66,5 ) (66,5 ) Coût des paiements fondés sur des actions - - 0,6 - - 0,6 Solde au 26 novembre 2016 399,2 (2,2 ) 59,3 - 725,0 1 181,3 Solde au 28 février 2015 416,0 (2,8 ) 58,1 - 556,1 1 027,4 Résultat net - - - - 162,2 162,2 Autres éléments du résultat global - - - 0,8 - 0,8 Total du résultat global - - - 0,8 162,2 163,0 Dividendes - - - - (61,7 ) (61,7 ) Coût des paiements fondés sur des actions - - 0,7 - - 0,7 Solde au 28 novembre 2015 416,0 (2,8 ) 58,8 0,8 656,6 1 129,4

LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

États consolidés résumés de la situation financière Au

26 novembre

2016 Au

27 février

2016 (non audités, en millions de dollars canadiens) $ $ Actifs courants Encaisse et placement temporaire 152,4 100,3 Créances clients et autres débiteurs 231,0 194,5 Stocks 265,6 224,0 Charges payées d'avance 8,0 8,4 Impôt exigible - 8,8 657,0 536,0 Actifs non courants Créances à long terme de franchisés 29,2 27,5 Placements dans des entreprises associées et coentreprises 30,2 29,6 Immobilisations corporelles 492,8 510,7 Immeubles de placement 17,2 20,9 Immobilisations incorporelles 204,6 203,0 Goodwill 36,0 36,0 Impôt différé 0,1 0,1 Autres éléments de l'actif à long terme 16,4 15,7 Total de l'actif 1 483,5 1 379,5 Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs 267,5 234,8 Impôt exigible 6,5 - 274,0 234,8 Passifs non courants Impôt différé 9,0 6,6 Autres éléments du passif à long terme 19,2 17,8 Total du passif 302,2 259,2 Capitaux propres 1 181,3 1 120,3 Total du passif et des capitaux propres 1 483,5 1 379,5

LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.