Le Groupe Lumenpulse annonce deux nominations à des postes de direction

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 juillet 2017) - Lumenpulse est heureux d'annoncer les nominations de Tim Berman au poste de président et chef de l'exploitation, et de Lance Howitt au poste de chef du marketing Groupe Lumenpulse inc., à compter d'aujourd'hui. M. François-Xavier Souvay conservera son titre de chef de la direction du Groupe Lumenpulse.

« Je suis très heureux de voir M. Berman et M. Howitt se joindre à notre équipe de direction pour amplifier le succès du Groupe Lumenpulse et mener à bien notre plan quinquennal et bien plus, a déclaré M. Souvay. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, ils continueront à apporter leur contribution essentielle à l'orientation stratégique du Groupe et ainsi à maximiser le potentiel de chacune de nos marques. »

« Tim et Lance ont, tout comme moi, une expérience solide et directe en tant que représentants commerciaux en éclairage, mais aussi en tant que directeurs d'agences performantes. Leur exposition au monde réel; leur connaissance approfondie du quotidien de vendeurs de spécification faisant appel à un concepteur lumière ou à un architecte; leur expérience comme directeurs d'agence devant trouver le juste équilibre entre divers besoins financiers et de relève au sein de leurs entreprises sont autant d'atouts qui ne peuvent être suffisamment soulignés », a déclaré M. Souvay.

Il poursuit en soulignant que : « L'arrivée de Tim et de Lance à des postes de direction qui encadrent toutes les marques, la fin de notre processus de privatisation, et l'emménagement dans nos nouveaux locaux, marquent le passage du Groupe Lumenpulse à une organisation privée menée par des dirigeants expérimentés qui connaissent dans le détail les besoins uniques de nos partenaires dans le circuit de distribution, une organisation clairement centrée et idéalement placée pour un développement durable. Nous avons le potentiel de croître encore davantage et d'offrir des produits différenciés à des prix compétitifs pour aider nos partenaires à travers le monde à générer des retours sur investissements attractifs avec toutes nos marques. »

Tim Berman, président et chef de l'exploitation

Relevant directement de François-Xavier Souvay, chef de la direction, M. Berman supervisera tous les volets de toutes les marques du Groupe Lumenpulse en tant que président et chef de l'exploitation. Il travaillera en étroite collaboration avec M. Souvay au développement et à la gestion du plan stratégique pour le Groupe Lumenpulse.

M. Berman a récemment servi comme président de Fluxwerx Illumination Inc., une compagnie qu'il a cofondée en 2011 et qui fait partie de la famille Lumenpulse depuis 2016. M. Berman a reçu le prestigieux Ernst & Young Entrepreneur de l'année en 2016, et le Deal ACG Maker de l'année en Réalisations d'entreprise. Fort de plus de 30 années d'expérience dans l'industrie de l'éclairage, M. Berman associe un sens aigu de la stratégie et une solide expérience financière et opérationnelle à des capacités techniques et de leadership innées.

« La capacité de Tim à inspirer et à mener lui a permis, dans une période de temps remarquablement courte, de faire passer Fluxwerx d'une start-up innovante sans revenu il y a cinq ans, à une marque qui génère aujourd'hui plusieurs millions en produits et bénéfices. Fluxwerx a été ainsi catapultée à la place de leader incontesté sur le marché de l'éclairage nord-américain, a déclaré M. Souvay. Nous sommes ravis de le voir assumer un rôle mondial au sein du Groupe Lumenpulse et sommes impatients de voir la prochaine étape de croissance de la société. »

Avant de fonder Fluxwerx, M. Berman a œuvré en tant que président de Ledalite, une division de Philips (anciennement Genlyte), de 2000 à 2011 et a été nommé au très sélectif Comité exécutif de Philips Luminaires North America (anciennement Genlyte). M. Berman a également occupé le poste de directeur principal pour l'Innovation et la gestion des produits, ainsi que celui de directeur principal pour le Segment Bureaux. Avant de remplir ses fonctions au sein de Ledalite et Philips/Genlyte, M. Berman a lancé, opéré avec succès, et plus tard revendu deux agences de représentation dans le domaine de l'éclairage à Vancouver, ce qui lui a permis d'acquérir une fine intelligence du marché et des circuits de vente de l'industrie.

Lance Howitt, chef du marketing

En tant que chef du marketing du Groupe Lumenpulse, relevant directement de M. Berman, M. Howitt supervisera la stratégie de commercialisation du Groupe mondial et travaillera avec l'ensemble des dirigeants à améliorer la notoriété de la marque et les messages stratégiques du Groupe. M. Howitt sera responsable de la direction artistique et de la conception des efforts marketing de l'entreprise, incluant notamment la stratégie de marque, les exigences de conception de nouveaux produits, l'expérience client liée aux opérations quotidiennes et aux événements spéciaux, et la supervision de tout concept lié aux médias imprimés et en ligne.

Par le passé, Lance Howitt a occupé les postes de vice-président, Ventes et marketing de Fluxwerx Illumination Inc., qu'il a également cofondé. M. Howitt compte plus de 30 années d'expérience dans l'industrie de l'éclairage et a développé des relations durables et privilégiées avec les acteurs du milieu, mais aussi avec des équipes commerciales œuvrant en Amérique du Nord. Chez Fluxwerx, M. Howitt était responsable de la stratégie de marque et du développement de toutes les activités liées aux ventes, mais aussi du marketing, du développement produit, et de la gestion et de la motivation d'un réseau de classe mondiale de plus de 90 agences de vente indépendantes en Amérique du Nord.

« A la tête de la stratégie commerciale et marketing de Fluxwerx, Lance a participé à la réussite brillante de la marque, a déclaré M. Souvay. Ses contributions ont fait de Fluxwerx un leader puissant dans son domaine et son expertise et expérience seront des atouts majeurs pour nos agents, nos distributeurs et nos clients à bien des niveaux. »

En tant que vice-président Ventes et Marketing pour Philips Ledalite, M. Howitt a été la force créatrice derrière une grande partie des positionnements, divers contenus, messages-clés et applications des nouveaux produits. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment supervisé tous les aspects des activités de services de vente, le groupe de gestion régional des ventes en Amérique du Nord, la conception de toutes les activités de lancement de produits, la création de l'AIA / LEED et d'initiatives de durabilité, l'architecture et l'hébergement du site Web et les applications en ligne. Il a également été intervenant lors de séminaires clients et de retraites. Avant Philips Ledalite, M. Howitt a gravi les échelons d'une agence familiale pour enfin devenir directeur général de la plus grande agence de représentation dans le domaine de l'éclairage au Canada.

M. Howitt a été récipiendaire d'une désignation LC accordée par le National Council for the Qualification of Lighting Professionals (Conseil national pour la qualification des professionnels en éclairage), il a été membre actif de l'IESNA et il s'est impliqué au sein de l'IALD Education Trust. M. Howitt a également été membre de l'EnOcean Wireless Alliance en Amérique du Nord, organisme qui définit les normes pour le développement de l'automatisation des bâtiments et des commandes sans fil. De plus, M. Howitt a été le président et le principal commanditaire de la Vancouver League for Studies in Architecture (Ligue de Vancouver pour les études en architecture) et a fait partie du jury des Prix International Illumination Design (IIDA).

Pour plus d'informations sur la direction du Groupe Lumenpulse, visitez http://www.lumenpulsegroup.com/company/management-team.

À propos du Groupe Lumenpulse

Fondé en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et elle a gagné plusieurs prix et reconnaissances, y compris plusieurs prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires, deux prix Red Dot Product Design, un prix Lightfair Innovation et un prix iF Design. Le Groupe Lumenpulse compte actuellement 670 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal (Canada) et des bureaux à Vancouver, Québec, Boston, Paris, Florence, Londres et Manchester. Suivez le Groupe Lumenpulse via Twitter, Instagram et LinkedIn.