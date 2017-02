Le Groupe Lumenpulse publiera ses résultats du 3ème trimestre de l'exercice financier 2017 le 9 mars 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Lumenpulse inc. (TSX:LMP), la société mère du Groupe Lumenpulse, publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2017, le jeudi 9 mars 2017, avant l'ouverture des marchés. La téléconférence portant sur ces résultats, ainsi que la période de questions et réponses pour analystes qui suivra, auront lieu à compter de 11 h (HE) le même jour.

Les participants à la téléconférence seront M. François-Xavier Souvay, président du conseil, président et chef de la direction de la Société, et M. Peter Timotheatos, vice-président exécutif et chef de la direction financière. La téléconférence, de même que la présentation portant sur les résultats, seront diffusées en direct sur le web, au lien suivant : T3 2017 Conférence téléphonique sur les résultats (aussi disponible dans la section Investisseurs, sur le site web de la compagnie).

Les investisseurs et analystes en Amérique du Nord pourront se joindre à la conférence par téléphone en composant le 1-844-825-4409 (code de conférence : 74919225).

La téléconférence et la présentation seront archivées peu après l'évènement à l'adresse http://www.lumenpulsegroup.com/fr/investisseurs/information-financiere/rapports-trimestriels.

À propos du Groupe Lumenpulse

Fondé en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et a remporté plusieurs prix et reconnaissances, y compris de nombreux prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires Design, deux prix Red Dot Product Design et un prix Lightfair Innovation. Le Groupe Lumenpulse compte à présent 653 employés à l'échelle mondiale et possède un siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Vancouver, à Québec, à Boston, à Paris, à Florence, à Londres et à Manchester. Lumenpulse inc., qui est la société mère du Groupe Lumenpulse, est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.lumenpulsegroup.com.