Le 5 millionième patient a débuté le traitement avec Invisalign Teen avec avancée mandibulaire

La société réaffirme son engagement à aider les enfants avec Operation Smile*

Align Technology, Inc. ( NASDAQ : ALGN), le chef de file du secteur des aligneurs transparents, a annoncé aujourd'hui que 5 millions de patients ont débuté le traitement Invisalign®, le système orthodontique transparent le plus techniquement avancé au monde. Cette étape représente un jalon important pour la société et les 127 000 médecins formés à Invisalign, reflétant l'accélération de l'adoption du traitement Invisalign.

" Il est très gratifiant de voir la rapidité avec laquelle le traitement Invisalign se développe à travers le monde. Je n'en reviens pas que nous ayons mis dix ans à atteindre le million de patients, alors que nous avons atteint 5 millions en seulement un an, a déclaré Joe Hogan, président et chef de la direction d'Align Technology. Nous continuons d'observer une augmentation importante de l'adoption du traitement Invisalign dans le monde, notamment chez les adolescents et les jeunes. Au cours du troisième trimestre 2017, les livraisons internationales d'Invisalign pour des adolescent ont augmenté de 46 % par rapport à la même période l'année dernière. À ce jour, plus d'1 million d'adolescents ont débuté un traitement orthodontique avec les aligneurs transparents Invisalign. L'introduction d'Invisalign Teen avec avancée mandibulaire** donne aux praticiens d'Invisalign l'assurance qu'ils peuvent fournir des résultats exceptionnels et d'excellentes expériences de traitement aux adolescents dans leurs cabinets. "

Le 5 millionième patient d'Invisalign, Hadi Somakih, est un " pré-adolescent " de 12 ans bénéficiant actuellement d'un traitement utilisant Invisalign Teen avec avancée mandibulaire avec le Dr Eugene Kholov, l'un des premiers 1 % de praticiens d'Invisalign dans l'Ontario, au Canada. Parmi les premiers à avoir adopté la nouvelle technologie, le Dr Kholov est devenu un praticien d'Invisalign il y a près de 20 ans et compte plus de 2 000 patients bénéficiant d'Invisalign, dont Hadi. Pour marquer ce jalon majeur pour la société, Hadi sera prochainement au centre d'une campagne publicitaire pour la marque, intitulée One in Five Million (Un sur cinq millions), qui suivra Hadi pendant la durée de son traitement avec Invisalign, saisissant son expérience et la transformation de son sourire alors qu'il continue son mode de vie actif.

" Les aligneurs transparents Invisalign ont changé la façon dont nos patients adolescents envisagent leur expérience d'orthodoncie, a affirmé le Dr Eugene Kholov. Avec un plus grand confort et une durée de traitement jusqu'à 50 % plus courte quand on l'associe avec un changement hebdomadaire des aligneurs, le traitement Invisalign permet aux patients comme Hadi de profiter de leur vie d'enfant sans l'apparence disgracieuse et l'inconfort des bagues en métal. "

" Les aligneurs transparents Invisalign sont plus confortables que je l'imaginais. En plus, ils me permettent de jouer au hockey avec mes amis sans avoir peur de prendre un coup dans le visage avec un appareil en métal dans la bouche, a expliqué Hadi Somakih. Le Dr Kholov m'a même montré une simulation sur ordinateur des mouvements de ma bouche avec les aligneurs transparents Invisalign et je suis impatient de découvrir mon nouveau sourire ! "

Pour célébrer ce jalon majeur, Align Technology réaffirme son engagement à aider à fournir un traitement aux enfants du monde entier qui sont nés avec une fente labiale ou un fente palatine, et donnera 1 USD à Operation Smile pour chaque partage public d'une photo du sourire d'une personne sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag #5MillionSmiles -- pour un don total maximum d'1 million USD.*

" Grâce à l'innovation continue et à la nouvelle technologie, nous nous efforçons de fournir aux praticiens d'Invisalign et à leurs patients les meilleurs traitements possibles, a poursuivi M. Hogan. Nous sommes convaincus que tout le monde devrait avoir accès aux options de traitement les plus avancées pour un sourire sain. Pour cela, nous espérons inspirer d'autres personnes à rendre le sourire à plus d'enfants dans le besoin grâce à notre promesse de dons continue à Operation Smile. "

#5MILLIONSMILES

À partir du 27 novembre, Align Technology souhaite inviter les patients d'Invisalign et toutes les personnes du monde entier à aider les enfants dans le besoin en participant à la campagne " 5 Million Smiles " (5 millions de sourires) sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag dédié #5MillionSmiles. Chaque publication d'une photo du sourire d'une personne avec le hashtag #5MillionSmiles sur Facebook, Instagram ou Twitter s'accompagnera d'un don de 1 USD d'Align Technology à Operation Smile pour une promesse totale maximum d'1 million USD*.

À propos d'Align Technology, Inc.

Align Technology conçoit, fabrique et commercialise Invisalign®, le système d'aligneurs transparents le plus avancé au monde, ainsi que les services et systèmes de numérisation iTero®. Les produits d'Align aident les professionnels dentaires à atteindre les résultats cliniques visés et à proposer des options dentaires de pointe et efficaces à leurs patients. Consultez le site www.aligntech.com pour plus d'informations.

Pour tout complément d'information sur le système Invisalign ou pour trouver un praticien d'Invisalign dans votre région, veuillez consulter le site www.invisalign.com. Pour plus d'informations sur le système de numérisation iTero, veuillez consulter le site www.itero.com.

À propos d'Operation Smile

Operation Smile est une organisation caritative médicale internationale qui a effectué des centaines de milliers d'interventions chirurgicales gratuites pour des enfants et jeunes adultes dans les pays en développement qui sont nés avec une fente labiale, une fente palatine ou d'autres malformations faciales. Il s'agit de l'une des plus vastes et des plus anciennes organisations bénévoles qui se consacre à améliorer la santé et la vie des enfants du monde entier grâce à l'accès aux soins chirurgicaux. Depuis 1982, Operation Smile a développé une expertise dans la mobilisation d'équipes médicales bénévoles pour effectuer des missions chirurgicales dans des environnements pauvres en ressources tout en respectant les normes les plus élevées en matière de soin et d'innocuité. Operation Smile contribue à combler les manques dans la fourniture d'un accès sécurisé, des interventions bien planifiées en s'associant avec des hôpitaux, des gouvernements et des ministères de la Santé, en formant le personnel médical local et en donnant les fournitures et le matériel médical indispensables dans des sites du monde entier. Fondée et basée en Virginie, aux États-Unis, Operation Smile a étendu sa portée mondiale pour atteindre plus de 60 pays grâce à son réseau de chirurgiens, pédiatres, médecins, infirmiers et étudiants bénévoles agréés. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.operationsmile.org.

*Promesse de dons d'Align Technology jusqu'au 3 mars 2018. À ce jour, Align a versé plus de 400 000 USD à Operation Smile. Les partages sur Facebook doivent être rendus publics pour être éligibles à un don. Des restrictions s'appliquent. Consultez l'intégralité des conditions générales à l'adresse Invisalign.com.

**Invisalign Teen avec avancée mandibulaire est disponible auprès des prestataires d'Invisalign en dehors des États-Unis et est en attente d'une approbation 510(k) aux États-Unis.

