Le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse remet à la Garde côtière canadienne la Médaille pour services distingués

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 3 mars 2017) - Dix-huit membres de la Garde côtière canadienne de la région de l'Atlantique ont reçu, la semaine dernière, la Médaille pour services distingués à la Government House de Halifax. Les Médailles ont été décernées par l'honorable John James Grant, CMM, ONS, CD (retraité), lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, au nom de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada et commandant en chef de la Garde côtière canadienne.

La Médaille pour services distingués de la Garde côtière canadienne, qui fait partie du Régime canadien de distinctions honorifiques, récompense les employés de la Garde côtière qui ont exercé leurs fonctions de manière exemplaire dans des situations difficiles ou critiques.

Les employés de la Garde côtière canadienne qui travaillent au Ministère depuis au moins 20 ans, dont 10 dans un environnement comportant des risques, sont admissibles à cette distinction honorifique si leur conduite a été exemplaire. Après 30 ans de service, les employés peuvent recevoir la barrette que l'on fixe sur la Médaille.

Citations

« Les braves hommes et femmes de la Garde côtière canadienne font preuve de courage et de dévouement, tout en assurant la protection des navigateurs et du milieu marin, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les Médailles pour services distingués sont une marque d'appréciation de la part de tous les Canadiens envers ceux et celles qui ont consacré leur carrière à la protection des Canadiens et de leurs eaux, souvent dans des environnements et des situations dangereuses. Je tiens à offrir mes plus sincères remerciements à ceux et celles que nous honorons aujourd'hui et à les féliciter de leurs nombreuses réussites. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les membres de la Garde côtière canadienne ont à cœur de s'acquitter de leurs tâches en faisant preuve de professionnalisme et d'engagement pour s'assurer que nous bénéficions tous de voies navigables sécuritaires et faciles d'accès. Aujourd'hui, je tiens à les féliciter pour leur parcours exceptionnel et les services exemplaires qu'ils fournissent à tous les Canadiens. »

Jody Thomas, commissaire, Garde côtière canadienne

« C'est avec fierté que je félicite les membres de la Garde côtière canadienne pour leurs réalisations et leurs nombreuses années de service. Il est important de souligner le dévouement et l'engagement des personnes, qui travaillent au sein de la Garde côtière canadienne afin de protéger notre milieu marin et de s'assurer que nos voies navigables sont accessibles et sécuritaires. »

Wade Spurrell, commissaire adjoint, Garde côtière canadienne, région de l'Atlantique

Liens connexes

Pour plus de renseignements sur la Médaille pour services distingués de la Garde côtière canadienne, consultez le site du gouverneur général à l'adresse http://www.gg.ca/document.aspx?id=16058&lan=fra.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la Garde côtière canadienne, visitez le www.ccg-gcc.gc.ca.

Suivez-nous sur Twitter! www.Twitter.com/GCC_CCG