Le logiciel STAR-CCM+ de Siemens permet de prédire la performance d'un produit au moyen d'un double numérique

NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK, et LONDRES, ROYAUME-UNI--(Marketwired - 22 février 2017) -

Les rendus réalistes du logiciel améliorent la compréhension des résultats de simulation

Le maillage adaptatif accélère la simulation des modèles à combustion

Nouveaux modèles pour piles à combustible à oxyde solide pour créer de l'énergie verte

La dernière version du logiciel STAR-CCM+® de Siemens comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités qui permettent aux organisations de développement de produits d'améliorer et d'accélérer leur capacité à comprendre et simuler sur ordinateur la performance d'un produit dans le monde réel à l'aide d'un double numérique, un modèle virtuel précis des caractéristiques physiques et de la performance d'un produit. Les nouveaux outils d'analyse combinés au réalisme visuel amélioré permettent à la version 12.02 du logiciel STAR-CCM+ d'aider les ingénieurs à mieux interpréter les simulations d'ingénierie complexes. Grâce aux fonctionnalités comme le maillage adaptatif et la capacité à simuler les réactions au sein des piles à combustible à oxyde solide (SOFC), les utilisateurs bénéficieront d'une analyse d'ingénierie prédictive de pointe, qui permet d'améliorer l'efficacité de conception, de réduire les coûts et de produire des designs novateurs de meilleure qualité. Développé par l'entreprise logicielle de gestion de cycle de vie des produits (PLM) de Siemens, STAR-CCM+ fait partie du portefeuille de solutions Simcenter™, une large gamme de solutions logicielles de simulation et d'essai.

" La version 12.02 de STAR-CCM+ se concentre exclusivement sur l'amélioration de l'efficacité des ingénieurs et leur permet d'optimiser plus rapidement les conceptions à l'aide de la technologie d'ingénierie prédictive, a déclaré Jean-Claude Ercolanelli, vice-président principal de la gestion des produits chez Siemens PLM Software. Ces mêmes ingénieurs sont de plus en plus appelés à présenter leurs résultats au sein de leur organisation, à des personnes qui ne sont pas familières avec l'interprétation des résultats de simulation. Une telle nouvelle fonctionnalité de STAR-CCM+ facilite énormément cette communication au moyen de doubles numériques qui réagissent non seulement comme leur double réel, mais qui offrent également une représentation visuelle précise, permettant ainsi de mieux comprendre et d'inspirer confiance. "

La version 12.02 de STAR-CCM+ introduit le lancer de rayon, une fonction qui permet aux ingénieurs d'appliquer des rendus réalistes à leurs résultats de conception et de simulation, en exploitant une technologie similaire à celle employée pour les effets spéciaux numériques dans les films et jeux vidéo. Cette fonctionnalité de visualisation améliorée est particulièrement pratique lors de la présentation des résultats de simulation à des personnes qui ne font pas partie de la communauté de simulation.

En plus d'offrir ces nouveaux outils conçus pour l'analyse des résultats de simulation, la version 12.02 de STAR-CCM+ apporte des nouvelles fonctionnalités visant à accélérer le débit de simulation des produits impliquant des flux réactifs, comme les fourneaux, les chambres de reformage, les moteurs à combustion interne et les turbines à gaz. La nouvelle fonctionnalité de maillage adaptatif pour les tableaux de combustion réduit considérablement l'effort de calcul sans entraîner la moindre perte de précision. Applicable à tous les modèles de combustion à flamme, le maillage adaptatif a le potentiel de réduire la taille des tableaux et l'usage de mémoire correspondant jusqu'à 30 fois, améliorant ainsi le rendement et permettant aux ingénieurs de produire des modèles plus rapidement.

Cette version comprend également des modèles à plusieurs composants gazeux/liquides et à ions solides conçus pour analyser les réactions électrochimiques, comme celles qui se produisent dans les piles à combustible à oxyde solide (SOFC). Les SOFC sont de plus en plus utilisées pour la génération d'électricité propre et rentable, et les utilisateurs de STAR-CCM+ ont désormais la possibilité de créer un double numérique en vue d'améliorer le rendement de leurs piles à combustible à oxyde solide, créant ainsi des piles plus propres pour la production d'électricité.

Pour plus de renseignements concernant les nouvelles fonctionnalités de la version 12.02 de STAR-CCM+, qui favorise la technologie, améliore l'expérience de l'utilisateur et augmente la productivité, veuillez consulter notre blog et le site www.siemens.com/mdx.

