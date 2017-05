Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information récompense Avaya pour son excellence sur le cloud

Avaya Cloud Solution remporte le « Cloud China - 2016-2017 Annual Cloud Computing Excellent Solution Award » du ministère chinois de l'Industrie et du Commerce

SANTA CLARA, CA--(Marketwired - 11 mai 2017) - À l'occasion de la China International Conference on Cloud Computing Technology and Applications (Cloud China 2017), Avaya a remporté le " Cloud China - 2016-2017 Annual Cloud Computing Excellent Solution Award " pour sa solution de centre de contact en tant que service (CCaaS).

Cloud China 2017 reconnaît les accomplissements des acteurs de l'industrie du cloud dans le pays avec comme objectif de créer et développer un nouveau marché pour les solutions de cloud computing en Chine et à l'étranger, tout en aidant la Chine à progresser dans l'ère de l'Internet+. L'événement est sponsorisé par le Centre de coopération économique et technologique internationale du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information de la République populaire de Chine. Les membres du jury incluent des représentants du ministère de l'Industrie ainsi que d'autres départements gouvernementaux parmi lesquels le Comité consultatif national d'experts en information, l'Académie chinoise des sciences et l'Académie chinoise d'ingénierie.

D'après un rapport de l'Administration du commerce international, le marché chinois du cloud computing devrait enregistrer une augmentation annuelle de 40 %, pour atteindre environ 20 milliards USD d'ici 2020.

En novembre 2016, Avaya et UCloud, le plus important fournisseur indépendant de services de cloud public de Chine, ont lancé la solution primée " A Cloud ", qui permet aux clients de déployer des solutions de centre de contact dans le cloud de manière rapide et rentable. Cette solution aide les entreprises à aligner la transformation de leur expérience client avec l'ère de l'" Internet+ " en Chine.

Tandis que les environnements de centre de contact traditionnels nécessitent un investissement de capital initial élevé et un déploiement de structure complexe, les solutions CCaaS peuvent être bâties et déployées rapidement afin de gérer et d'optimiser les infrastructures existantes. La solution " A Cloud " est en mesure d'aider les clients à migrer leurs centres de contact déployés localement vers le cloud via des solutions cloud privées ou hybrides. Elle peut aussi fournir aux clients un modèle de service géré ou multi-locatif afin de répondre à leurs demandes. Grâce à la solution " A Cloud ", les entreprises peuvent réduire leur investissement de capital ponctuel de 87 % et leur investissement continu de 55 %, tout en effectuant leur paiement sur la base d'un modèle d'utilité, par exemple par utilisateur/par mois, ce qui minimisera considérablement leurs coûts d'exploitation et de gestion.

Avaya China possède neuf bureaux et deux centres de R&D, et la société emploie plus de 400 professionnels des technologies chinois. Présente depuis longtemps sur le marché chinois, elle travaille avec la plus grande société de service public chinoise, la quasi-totalité des banques d'État du pays et 80 % des plus grands assureurs de Chine.

Chen Wei, directeur général d'Avaya Greater China, a déclaré :

" Nous sommes honorés et reconnaissants envers le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information et le jury expert de ce prix stratégique. Notre objectif est de travailler avec les leaders chinois de la technologie afin de créer des solutions et des services capables d'aider notre pays et ses entreprises à progresser dans l'ère de l'Internet+. Dans l'ère de l'Internet+, les organisations de toutes tailles sont confrontées au défi de la transformation numérique. Le service cloud complet fourni par "A Cloud" permet aux entreprises de déployer rapidement des activités pertinentes, de suivre le rythme des technologies de centre de contact de pointe et de saisir des opportunités de marché. Nous espérons que davantage d'entreprises seront tentées de rejoindre l'écosystème ouvert et sain d'Avaya, de partager de la valeur sur la plateforme de service cloud et de favoriser la modernisation et le développement de l'industrie dans son ensemble. "

