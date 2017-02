Le ministre MacAulay annonce des investissements de plus de 2,27M $ dans le secteur des cultures au Manitoba

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 15 fév. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, était à Winnipeg aujourd'hui pour faire une allocution dans le cadre de la 4e édition du congrès annuel CropConnect, où il a annoncé un financement de plus de 2,27 millions de dollars pour le secteur des cultures.

Le gouvernement fédéral investit près de 675 000 $ pour soutenir les activités de développement des marchés du secteur des cultures du Manitoba. Cette aide comprend un soutien à l'Association canadienne des cultures spécialisées (ACCS) dans ses activités de promotion des légumineuses et des cultures spéciales auprès des acheteurs canadiens et du monde entier. Le financement de l'ACCS servira aux activités de promotion telles que les visites d'exploitations agricoles, la défense des intérêts d'industrie à industrie, les études de marché, la promotion des produits, les campagnes de sensibilisation et des événements comme le congrès Pulses 2017: The Future of Food. Le gouvernement fédéral offre aussi un soutien à l'organisme Cereals Canada pour développer et diffuser le nouveau matériel promotionnel de leur campagne « Gardez-les propres » et pour soutenir la participation des producteurs et des autres intervenants de la chaîne d'approvisionnement tant au développement des marchés internationaux qu'à des missions, telles que les Nouvelles missions consacrées au blé. De plus, le ministre a annoncé qu'un appui sera accordé à quatre petites et moyennes entreprises agroalimentaires du Manitoba afin qu'elles puissent percer de nouveaux marchés.

Ces investissements s'inscrivent dans un plan du gouvernement fédéral visant à aider les agriculteurs canadiens à accroître leur clientèle, au pays et à l'étranger.

Le ministre MacAulay s'est aussi joint au ministre manitobain de l'Agriculture, Ralph Eichler, pour annoncer un financement provincial-territorial conjoint de plus de 1,6 million de dollars; ces fonds iront à huit projets de recherche qui se penchent sur un large éventail d'enjeux auxquels font face les producteurs de cultures du Manitoba. À la suite de cette annonce, les deux ministres ont visité le salon professionnel CropConnect pour y rencontrer des représentants de l'industrie.

Après le congrès CropConnect, le ministre MacAulay aura l'occasion de rencontrer les commissaires nouvellement désignés de la Commission canadienne des grains, dont madame Patti Miller, présidente de la Commission canadienne des grains, pour discuter des questions prioritaires afin que le secteur des grains demeure concurrentiel et efficace.

Citations

« Les agriculteurs canadiens produisent les meilleures cultures au monde et notre gouvernement s'est engagé à les aider à développer de nouveaux marchés, au pays et à l'étranger. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'augmenter la demande mondiale de céréales, de légumineuses et cultures spéciales du Canada, ce qui mettra plus d'argent dans les poches de nos agriculteurs, créera de bons emplois et favorisera la croissance de la classe moyenne. »

Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'accroissement de la demande dans les marchés existants et la création d'une nouvelle demande par la mise en marché de produits qui correspondent aux intérêts des consommateurs pour des aliments sains, issus de sources renouvelables et à des prix abordables sont les principales priorités de cette industrie. Le financement accordé dans le cadre du programme Agri-marketing est essentiel à nos efforts destinés à élargir les marchés et à établir des liens et collaborer avec des acheteurs, des vendeurs et des transformateurs de légumineuses et d'autres cultures spéciales de partout dans le monde. »

Gordon Bacon, président-directeur général de l'Association canadienne des cultures spéciales

« Le programme Gardez-les propres de Cereals Canada et les nouvelles missions consacrées aux cultures sont des outils qui permettent d'établir de meilleurs liens entre les agriculteurs et leurs clients, tant au pays qu'à l'étranger. Le financement aide à mieux faire comprendre ce que les agriculteurs peuvent faire pour protéger l'image de marque du Canada et maintenir ouverts les marchés cibles tout en faisant la promotion de la grande valeur des céréales canadiennes auprès de nos clients. »

David Hansen, président du conseil d'administration, Cereals Canada

Les faits en bref

Le financement du gouvernement fédéral est assuré par le programme Agri-marketing, dont l'objectif est d'améliorer la compétitivité du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels sur les marchés nationaux et internationaux.

La contribution fédérale à l'Association canadienne des cultures spéciales (ACCS) est de 341 975 $.

En 2017, l'ACCS sera un des co-organisateurs du plus important événement annuel de l'industrie mondiale des légumineuses; ce congrès se tiendra à Vancouver sous le thème Pulses 2017: The Future of Food.

Le Canada est le plus grand exportateur de légumineuses au monde; ses exportations atteignent les 6,2 millions de tonnes métriques de légumineuses et de cultures spéciales, dont la valeur était de plus de 4,5 milliards de dollars en 2015.

La contribution fédérale à Céréales Canada est de 205 240 $.

Le Canada a exporté plus de 24 millions de tonnes de blé en 2015, ce qui a rapporté 8 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral versera 126 000 $ pour les activités de marketing de quatre petites et moyennes entreprises agroalimentaires du Manitoba.

Le financement à frais partagés qui s'élève à 1,6 million de dollars est prévu dans le cadre de l'accord provincial-territorial Cultivons l'avenir 2. Les particularités de ces investissements figurent sur le site Web du gouvernement du Manitoba, à l'adresse http://www.gov.mb.ca/agriculture/

Liens connexes

